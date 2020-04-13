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محافظات

محافظ دمياط تتابع صرف منحة العمالة غير المنتظمة

الإثنين 13/أبريل/2020 - 05:57 م
محافظ دمياط تتابع
محافظ دمياط تتابع أعمال صرف منحة العمالة غير المنتظمة
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زينب الزغبي
أجرت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الاثنين، جولة تفقدية، لمتابعة عملية صرف المنحة للمستحقين من العمالة الغير منتظمة  التى بدأت اليوم وتستمر حتى الخميس ١٦ إبريل الجارى بمكاتب البريد و فروع بنك التنمية و الائتمان الزراعى، بعد تجهيزهم بأماكن انتظار للمستحقين.

وذلك وفقًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بدعم العمالة الغير منتظمة فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد نتيجة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

حيث قامت المحافظ بزيارة مكتب دمياط الرئيسى و مركز الخدمات البريدية بكفر سعد للتأكد من إتخاذ الإجراءات الإحترازية خلال عملية صرف المستحقات والتى تتم بالتعاون مع المجتمع المدني و الوحدات المحلية ومديرية القوى العاملة حيث وجهت محافظ دمياط بمراعاة آليات التنفيذ والصرف لعدم حدوث اى تزاحم أو تكدس، كما شددت أيضًا على مدير عام منطقة البريد بتوفير مظلات لأماكن الانتظار و تنظيم تلك العملية والتيسير على المواطنين.

كما أكدت الدكتورة منال عوض على المواطنين بضرورة الالتزام بالتعليمات العامة و ترك مسافة بينهم لاتقل عن متر حفاظًا على سلامتهم، مناشدة إياهم بعدم التوجه لصرف المستحقات الا بعد أن تصلهم رسالة نصية على رقم تليفون محمول المستحق، والذى ستصله قبل ٢٤ ساعة من اليوم المحدد للصرف.


محافظ دمياط تتابع صرف منحة العمالة غير المنتظمة
محافظ دمياط تتابع صرف منحة العمالة غير المنتظمة
محافظ دمياط تتابع صرف منحة العمالة غير المنتظمة
محافظ دمياط تتابع صرف منحة العمالة غير المنتظمة
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