"شم النسيم على طاولة النواب"..تزايد مُطالبات الحظر الشامل حرصا على سلامة وصحة المواطنين..والأعضاء: التراخي قد يتسبب فى كارثة صحية

طلعت:العادات قد تفرض الخروج ومن ثم الحزم ضرورة

كريم درويش:التجارب الدولية حافلة بالقرارات المشابهة

أسامة شرشر:التراخي ستكون نتائجه سلبية

شاكر: المصلحة العامة تقتضي الحظر الشامل





لا تزال الجهود المبذولة من الدولة المصرية بكافة مؤسساتها للمواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا، النموذج الأفضل الذي يستهدف صحة وسلامة المواطن دون أى إعتبارات أخري أو تحديات متعددة علي كافة المستويات، ومن ثم التكاتف والمسؤولية مشتركة من الجميع للخروج من هذه الأزمة بأقل التداعيات.





الجهود دائمًا ما تعتمد علي أفكار ورؤي من شأنها تحقيق النتائج المرجوة، ونواب البرلمان علي مدار الأزمة بجانب انتشارهم بالدوائر علي مستوي محافظات مصر، دائمًا لديهم حرص علي متابعة دورهم الرقابي علي الأداء الحكومي، مرفق بشكل مستمر بالتوصيات والأفكار التى من شأنها أن تحقق نتائج إيجابية تستهدف فى النهاية صالح المواطن والدولة المصرية.





وجراء هذه الأوضاع، ومرور المصريين بعدد من الأعياد للإخوة الأقباط ومنها عيد شم النسيم المقرر له يوم الأثنين المقبل، رأي عدد من النواب، ضرورة تطبيق عدد من الضوابط فى هذا اليوم، خاصة أنه مرتبط فى أذهان المصريين بعدد من العادات الإجتماعية والخروج للمنتزهات والحقول، ومن ثم يكون الأمر ساحة لتجمعات كبيرة قد تكون بيئة مساعدة لانتقال العدوي والفيروس، حيث تضمنت الرؤي العمل علي تطبيق حظر انتقال كامل فى هذا اليوم، وتشديد الرقابة علي الأسواق بشأن بيع منتجات الفسيخ والرنجة، وحظر التجمع حتى لا تتفاقم الأوضاع.





النائب جون طلعت، عضو مجلس النواب، تقدم بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، بشأن استعدادات الحكومة ليوم شم النسيم، فى ضوء المواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا، وارتباط المجتمع المصرى ببعض العادات التى تؤدى لتجمعات كثيرة من شأنها أن تكون بيئة خصبة لانتقال العدوى، ومن ثم الحاجة لحظر انتقال كامل لهذا اليوم.

وأكد طلعت أن الدولة المصرية تسعى للقيام بدورها على كافة المستويات فى ضوء المواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا، وسط هدف رئيسى يضع سلامة وصحة المواطنين بالأولويات دون الالتفات لأى تحديات أخرى، ومن ثم يتم النظر لهذه الجهود كنموذج فى التعامل مع مثل هذه الأزمات.

وأضاف عضو مجلس النواب أن التعاون من المواطنين بكل تأكيد يتزايد مع الوقت، ولكن تحدياته كثيرة تحتاج لفاعلية فى تطبيق الضوابط الخاصة بالمواجهة، خاصة فى الأيام التى ترتبط بأذهان المصريين بتجمعات سنوية، وعلى رأسها يوم شم النسيم، الذى يوافق العشرين من الشهر الجارى، قائلا: "وبالتالى ستكون هناك العديد من المساعى لعمل تجمعات كثيرة بمختلف الأماكن فى إطار خروجات المواطنين التى تستوجب التنسيق والدراسة من الآن للتوعية بشأنها وعدم المشاركة أو الخروج فيها حرصا على صحة وسلامة جموع المواطنين".

ولفت جون طلعت إلى أنه قد يكون حظر التنقل والتحرك الكامل فى هذا اليوم هو الحل الأنسب لعدم خروج المواطنين وعمل تجمعات مرتبطة بأذهان الكثير بأنها فى إطار التنزه والفسحة، والعادات الخاصة بأكلات الفسيخ والرنجة، وبالتالى لابد من تنسيق ودراسة لهذه اليوم من قبل الجهات المعنية والتوعية بتحديات منذ اليوم وحتى الوصول يوم شم النسيم ووضع أطروحات حظر التنقل الكامل فى هذا الصدد.





من ناحيته أتفق معه النائب كريم عبد الكريم درويش عضو مجلس النواب بتأكيده ضرورة أن تقوم الحكومة بدراسة تفعيل الحظر الشامل يوم شم النسيم منعا للتكدس والتجمعات وحفاظا على المواطنين فى ضوء المواجهة الشاملة لفيروس كورونا على ان يتم الاغلاق الكامل للحدائق والمتنزهات ومنع التجوال لهذا اليوم بأكمله او لساعات اطول حفاظا على ارواح المواطنين وحتى تجتاز مصر تلك المرحلة الحرجة .





واضاف درويش بأن التجارب الدولية فى مواجهة تلك الجائحة حافلة بقرارات مشابه لمد ساعات حظر التجوال أو تطبيق الحظر الشامل ليوم أو أكثر فى منطقة أو فى جميع المناطق .





ونوه كريم درويش لأهمية استمرار اجهزة الاعلام ومؤسسات الدولة فى رسالتها التوعوية والتثقيفية لدعوة المواطنين لمنع التجمعات والتكدسات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ومعايير الصحة العامة باعتبار ان التوعية والتزام المواطنين انفسهم هو السبيل الناجع لمساعدة الدولة فى رسالتها لمكافحة فيروس كورونا، فيما تقدم كريم درويش بالتهنئة للمصريين جميعا بمناسبة الاعياد متمنيا لهم السلامة ولمصر الرفعة والتقدم .





واتفقت معه أيضا اليزابيث شاكر عبد المسيح، عضو لجنة مجلس النواب فى تقمها باقتراح برغبه إلى رئيس مجلس النواب موجه إلى رئيس الوزراء بشأن فرض حظر تجوال شامل يوم 20 أبريل لمدة 24 ساعة وهو يوم عيد شم النسيم حفاظا على أرواح وصحة المصريين وخاصة بعض الذين يتعاملون مع فيروس كورونا دون اهتمام.

وتضمن المقترح أن الشعب المصري لديه عادات متوارثة وهو التجمع فى المناسبات ومنها الأعياد وهذا يؤدي إلى حالة من الزحام والتكدس الأمر الذى يتسبب فى تكون بيئه خصبة لنشر العدوى بين المواطنين خاصة وأن الدوله وضعت هدفا رئيسيا وهو حماية صحة المواطن من هذا المرض





وأشار عضو مجلس النواب إلي إنه قد يكون حظر التنقل والتحرك الكامل في هذا اليوم هو الحل الأنسب لعدم خروج المواطنين وعمل تجمعات مرتبطة بأذهان الكثير بأنها فى إطار التنزه والفسحة، والعادات الخاصة بآكلات الفسيخ والرنجة، وبالتالي لابد من تنسيق ودراسة لهذه اليوم من قبل الجهات المعنية والتوعية بتحديات منذ اليوم وحتي الوصول يوم شم النسيم ووضع أطروحات حظر التنقل الكامل فى هذا الصدد.





واتفق معهم أيضا النائب أسامة شرشر، بتقدمه عملا بحكم المادة 134 من الدستور والمادة 212، من اللائحة الداخلية للمجلس، بطلب إحاطة للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن فرض حظر التجوال الكامل يوم شم النسيم.





وتضمن الطلب التأكيد علي أن الأسر المصرية أعتادت علي الخروج للحدائق والتنزهات فى هذه المناسبة من كل عام، ومن ثم منع التجمعات من قبل المواطنين يساعد فى تقليل انتشار فيروس كورونا بين المواننين.





ولفت عضو مجلس النواب إلي أن التراخي فى أتخاذ قرار حظر التجوال، قد يتسبب فى كارثة صحية تعود بالضرر علي جميع المواطنين، علي أن يستني من قرار الحظر الأطقم الطبيبة والإعلامين والصحفيين والعاملين فى المجالات الإنتاجية كالمصانع وماشابه.



