النائب أحمد علي: تجهيز 4 مدارس بالمرج لصرف منحة الدولة للعمالة غير المنتظمة





جهز النائب احمد علي إبراهيم، عضو مجلس النواب عن دائرة المرج، 4 مدارس بالدائرة لتكون منافذ صرف مكاتب بريد إضافية لاستقبال العمالة غير المنتظمة، لصرف مبلغ الـ٥٠٠ جنية، مع استمرار عمل مكاتب البريد الحالية أيضًا وذلك بهدف منع التكدس والازدحام وتنفيذًا لتعليمات الدولة المصرية الخاصة باجراءات الوقاية من فيروس كورونا .





وقال "علي"، في بيان له، اليوم، أنه تم اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية لتنظيم عملية الصرف للعمالة الغير منظمة، بالتعاون مع رئيس هيئة البريد، ورئيس حي المرج، وقسم شرطة المرج، والإدارة التعليمية .





وأضاف "علي"، أن تلك المبادرة تعكس حرص الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى على أبنائها، والوقوف إلى جوارهم وقت الأزمات، مؤكدًا أن القيادة السياسية تعلم علم اليقين أن العمالة غير المنتظمة هم الأولى بالرعاية في هذه المرحلة.



