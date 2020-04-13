رئيس اتحاد المصريين بريطانيا تكشف وفيات الأطباء والمرضى المصريين بأنجلترا

قالت المهندسة ميرفت خليل رئيس الاتحاد العام للمصريين في الخارج فرع بريطانيا، أنه توفي ما يقرب من ثلاثين طبيبا وممرضة ومنهم طبيبين مصريين وأيضا شخصين مصريين وهذا ما تم التوصل له الان، لافتة إلى أن قد يكون هناك إعداد أكثر، حيث يعمل الاتحاد أيضا مع المصريين العالقين ومع المرأه التي تتعرض للعنف المنزلي وخاصة في ظل هذا العزل.





وأشارت ميرفت في تصريحها لموقع "صدى البلد" إلى أن هناك بعض الحالات البسيطة من الأسر المصرية والتي استشعرت أنها قد تكون مصابة وعزلت نفسها لمدة ١٤ يوم، بحسب إرشادات وزارة الصحة وتعافوا وجاء احتمال إصابتهم نتيجة لمخالطة شخص مصاب.





وفي تقرير عن الوضع الحالي في بريطانيا قالت مهندسة ميرفت خليل أن المملكة المتحدة أخذت خطوات تحدي انتشار فيروس كورونا بهدوء في بداية الأمر وأن هذا الأمر كان يثير القلق في قلوب المواطنين بتفاقم العدوي وخاصة عندما أعلن رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي اننا علينا أن نستعد لفقد ذوينا.





وأوضحت ميرفت أن الإجراءات الدولة جاءت تدريجية لانهم أخذوا في الاعتبار ميزانية الدولة مشيرة إلى أن من أواخر قرارات الحكومة أنها أجبرت الشعب على البقاء في المنازل لوقف انتشار العدوى ومن يتخلف عن هذا القرار يتعرض للمسائلة القانونية ودفع غرامات.





وافادت المهندسة ميرفت خليل ان جمعية اللوتس المصرية في بريطانيا و بفروعها التي تمثل الاتحاد العام للمصريين في الخارج ببريطانيا واتحاد الجاليات المصرية في أوروبا تقوم بدور تطوعي حيث بدأت مبادرة ( أنت مش لوحدك ) بالمشاركة مع عدد من المؤسسات التطوعية البريطانية مثل مصريون معا بمانشستر ورئيسها الدكتور وليد عمارة وجمعية موجة سلام بلندن ورئيستها شيماء حسن لخدمة ابناء الجالية المصريه ولخدمة المحتاجين بشكل عام في مواجهة هذا الوباء العالمي والمشاركة أيضا مع جمعية ويست منيستر بلندن لتوفير الاحتياجات الأساسية لقاطني المنطقة.





وأضافت خليل أن الاتحاد في مبادرة " أنت مش لوحدك "يتواصل مع بنك الطعام لتوصيل الطعام إلي الأسر الأقل حظا مع مراعاة عدم الاختلاط بالإضافة إلي الاطمئنان الدائم على أبناء الجالية المصرية وخدمة أبناء مصر العالقين في مختلف أنحاء بريطانيا.





وقالت خليل بأن هناك خط ساخن بين أعضاء الجمعية وبين الجمعيات المصرية الأخري وبين ابناء الجالية للاطمئنان عليهم، ميشرة إلى أنه لا حد نستطيع أن ينكر دور القنصلية المصرية والتي هي على اتصال كامل برؤساء الجاليات المصرية للاطمئنان على أبناء الجالية و في إطار حرص.





وأوضحت ميرفت خليل أن القنصلية المصرية بلندن وفرت خط ساخن للاتصال في حالة الطوارئ.





وأشارت خليل أن دعدد الحالات المصابة في المملكة المتحدة وصلت إلى ٨٤،٢٧٩ حالة ووصل عدد حالات الوفاة إلي ١٠،٦١٢ وهذه الأعداد تعبر فقط عن الذين توفوا داخل المستشفيات فقط ولكن الأعداد الحقيقية أكثر من ذلك ، لافتة إلى أن الصورة العامة غير مطمئنة وان بريطانيا في الاتجاه لتكون اسوأ حالا من إيطاليا.





وكشفت المهندسة ميرفت خليل أن أعداد المستشفيات غير كافية للمرضى ، مما اضطر وزارة الصحة ان تخلي بعض المستشفيات لتوفير الأماكن لحالات الكورونا.





وافادت ميرفت الحكومة البريطانية طلبت من الشعب أن يدخل في مرحلة عزل لمنع انتشار المرض وهناك جزاءات مالية لمن يتخلف لافتة إلى أن بعد إصابة الامير تشارلز ورئيس الوزراء بوريس جونسون ووزيرة الصحة نادين درويش وسكرتير وزارة الصحو مات هونكوك وايضا رئيس المستشارين للدصحه كريس ويتي وبعد أن تدهورت الحالة الصحية لرئيس الوزراء بوريس جونسون وتم نقله الى المستشفي بل واضطروا إلي وضعه في العناية المركزة لعدة أيام ثم انتقل منها لغرفه عاديه إلي أن يستعيد صحته فمن المتوقع أن يكون هناك إصابات أكثر بين ممثلي الحكومة مضيفة أن الاخبار التي تداولت عن إصابة الملكة إليزابيث الثانية فهي غير صحيحة .

واوضحت خليل ان فور الإعلان عن الحظر إصاب الشعب البريطاني بالذعر والهلع فباتوا يخزنون جميع أنواع الأطعمة والمنظفات إلى أن أصبحت الرفوف المتاجر خاوية ولكن سرعان ما أدركت الحكومة ذلك وحددت قوانين للشراء حتى يتوفر كل شئ للجميع .





وأشارت رئيسة اتحاد المصريين ببريطانيا إلى أنه تم إنشاء مستشفي ميداني بلندن يسع ل ٤٠٠٠ مريض و٥٠٠ وحدة عناية مركزة، وأنشأت عدد ستة مستشفيات اخري في ستة مدن مختلفة كمدينة كارديف ، برمنجهام ، مانشيستر ، بيلفاست ، جلاسجو و هاروجيت ، حتي تستطيع مواجهة تطور هذا الفيروس اللعين ولقد اعلن مسبقا رئيس الوزراء انه يعتقد أن البلد تحتاج لستة أشهر لكي تبدأ في التعافي .





وقال ميرفت خليل إن هذه المحن أظهرت ترابط الشعب حيث تقدم ما يقرب من المليون شخص كمتطوعين للخدمة الميدانية وعاد ما لايقل عن ٢٠٠٠٠ طبيب من الذين أحيلوا على المعاش ليقدموا خدمتهم خاصة أن التقارير سجلت انه من بين كل أربعة أطباء يوجد طبيب مصاب ب COVID19 ودخل العزل المنزلي .