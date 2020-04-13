AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

إقالة رئيس وحدة محلية بالإسماعيلية وسكرتيره للتقصير فى العمل

الإثنين 13/أبريل/2020 - 05:53 م
اللواء أركان حرب
اللواء أركان حرب شريف بشارة محافظ الاسماعيلية
Advertisements
انجي هيبة
أصدر اللواء أركان حرب شريف بشارة محافظ الاسماعيلية قرارا باقالة كل من عبد النبى حماد أحمد رئيس الوحدة المحلية لقرية السبع آبار غربية التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة ابوصوير وشاكر عمر محمد شريف سكرتير القرية وذلك بسبب التقصير فى العمل والمهام الموكلة اليهم.  

واكدت مصادر لرسمية بالمحافظة على اتخاذ المحافظ عدة قرارت ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، ومنها معاقبة التنفيذين المقصرين في اداء مهام عملهم وفقا لتوجيهات القيادة السياسية.

وشهد مركز ابو صوير خلال الفترة القليلة السابقة، اصابة زوجين بفيروس كورونا المستجد، وعزل صحي لقرية ابو ربيع ١٤ يوما   كما لقيت طفلة مصرعها، اثر سقوطها في بيارة صرف صحي بنطاق مركز ابو صوير أيضا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صداع مزمن في رأس المحافظين .. القمامة تتسبب في إقالة قيادات المحليات .. وعزل رؤساء أحياء ومدن فى القليوبية وأسوان والجيزة

إلغاء تكليف رؤساء الأحياء وتكليفهم بمهام قيادية في بني سويف

لعدم تطبيقه قرارات الوقاية من كورونا.. إقالة القائم بأعمال رئيس قرية بالغربية

قرار عاجل من محافظ الإسماعيلية بشأن العزبة الموبوءة بـ كورونا

عزل قرية أبو ربيع في الإسماعيلية 14 يوما بعد ظهور إصابتين بـ كورونا.. تعقيم المنطقة بالكامل.. وتوفير الخبز والسلع التموينية للأهالي

تعقيم مدارس العزبة الموبوءة بالإسماعيلية

ترشيحاتنا

عمدة نيويورك يعلن نبأ سارا بشأن انتشار كورونا في المدينة

صلوا عليه بدون إعلان.. وفاة رئيس لجنة الفتوى السابق بالأزهر الشريف

البحرية الأمريكية تسجل أول حالة وفاة بـ كورونا على متن حاملة طائرات

بعد تخطي الإصابات 2000 حالة .. الصحة توضح 15إجراءً للوقاية من فيروس كورونا

أول تعليق من يورجن كلوب على إصابة أسطورة ليفربول بـ فيروس كورونا

إقالة مدير المخابرات العامة في الجزائر واسيني بوعزة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يقوي المناعة ويعالج الأنيميا.. أقوى كوب فيتامين c

5 حيل طبيعية .. علاج الكيس الدهني بالعين في 4 أيام

رغم العزل الذاتي.. سيدة تصاب بفيروس كورونا عن طريق مشتريات البقالة