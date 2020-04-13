إقالة رئيس وحدة محلية بالإسماعيلية وسكرتيره للتقصير فى العمل





واكدت مصادر لرسمية بالمحافظة على اتخاذ المحافظ عدة قرارت ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، ومنها معاقبة التنفيذين المقصرين في اداء مهام عملهم وفقا لتوجيهات القيادة السياسية.





وشهد مركز ابو صوير خلال الفترة القليلة السابقة، اصابة زوجين بفيروس كورونا المستجد، وعزل صحي لقرية ابو ربيع ١٤ يوما كما لقيت طفلة مصرعها، اثر سقوطها في بيارة صرف صحي بنطاق مركز ابو صوير أيضا.

أصدر اللواء أركان حرب شريف بشارة محافظ الاسماعيلية قرارا باقالة كل من عبد النبى حماد أحمد رئيس الوحدة المحلية لقرية السبع آبار غربية التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة ابوصوير وشاكر عمر محمد شريف سكرتير القرية وذلك بسبب التقصير فى العمل والمهام الموكلة اليهم.