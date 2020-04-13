سرحان: نطالب بفرصة أكبر للشركات الوطنية لتصبح على خريطة التحول الرقمي العالمي

قال المهندس أحمد سرحان، نائب رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجمعية رجال الأعمال، إن قطاع الاتصالات له دور كبير في التعامل مع التحديات الراهنة بسبب أزمة كورونا المستجد.





وأضاف «سرحان»، أن الاعتماد علي التطبيقات التكنولوجية أصبح من أهم الآليات التي تستخدمها الدول حاليًا لتحسين مستوى الخدمات عبر مشاريع التحول الرقمي وميكنة الإجراءات، مشيرا إلى دور قطاع الاتصالات في تسهيل العديد من الأمور الحياتية في العالم في الأزمة الحالية على مستوى الشركات في كافة القطاعات والمؤسسات وتقديم الخدمات.

وأكد أن القطاع الخاص يقدر جهود الدولة والقيادة السياسية والحكومة في التعامل الحاسم مع أزمة كورونا وتبعاتها الاقتصادية والاجتماعية والصحية.

وأشار «سرحان»، إلي أن أهمية الحوافز الاستثمارية التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي والإجراءات الحكومية في طمأنة القطاع الخاص والمستثمرين أنها خطوة إيجابية في طريق الإصلاح الاقتصادي يجب البناء عليها في إقرار المزيد من الحوافز للشركات المصرية والمستثمرين وإعطاء الأولوية للشركات الوطنية، لافتا إلى أهمية تشجيع قطاع الاتصالات المصري بالاعتماد عليها في كافة مشاريع الدولة للتحول الرقمي والتوسع في تقديم الخدمات إلكترونيا خاصة في ظل أزمة الراهنة.

وأكد أن قطاع الاتصالات أصبح أهم القطاعات مساهمة في التنمية الشاملة في ظل الأزمة العالمية التي أصابت جميع القطاعات بالشلل التام في كثير من الدول بسبب انتشار فيروس كورونا، مضيفا أن العالم سيعتمد علي قطاع التكنولوجيا بشكل أكبر وسيتنامي دوره سريعا خلال فترة ما بعد أزمة كورونا.

وشدد علي أهمية إعطاء الدولة الثقة في قدرة الشركات الوطنية المصرية في قطاع التكنولوجيا الرقمية والاتصالات وتحفيزها لتكون مستعدة جيدًا لفترة ما بعد أزمة كورونا بالاعتماد عليها في كافة مشاريع الدولة التكنولوجية وإعطائها الفرصة في تطوير المؤسسات وأنظمة العمل الحكومي وفي توفير بيئة العمل المناسبة للقطاع الخاص في تسهيل التعاملات المالية الإلكترونية وأنظمة الدفع والتحصيل الالكترونية وتقديم الخدمات في الصناعة والتجارة والاستثمار وكافة مناحي الحياة.