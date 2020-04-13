انقلاب سيارة على الطريق الزراعى بطوخ دون حدوث إصابات

شهد طريق القاهرة – الاسكندرية الزراعى السريغ انقلاب سيارة ربع نقل أمام مدينة طوخ إثر انفجار الإطار الأمامى للسيارة دون حدوث أى إصابات انتقل رجال المرور وتم إزالة آثار الحادث لتيسير الحركة المرورية وتولت النيابة التحقيق.





تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد فوزى عبد ربه مأمور مركز شرطة طوخ بانقلاب سيارة ربع نقل بطريق مصر إسكندرية الزراعى اتجاه القاهرة أمام مدينة طوخ.





وتبين ان الحادث وقع بسب انفجار الإطار الأمامى للسيارة دون حدوث أى إصابات وانتقل على الفور العميد أحمد صبيح وكيل إدارة مرور القليوبية وتم إزالة آثار الحادث لتيسير الحركة المرورية وتولت النيابة التحقيق.