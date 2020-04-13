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أخبار العالم

تحذير من الحكومة الروسية بعد تجاوز المصابين الـ 18 ألفا

الإثنين 13/أبريل/2020 - 05:53 م
صدى البلد
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قسم الخارجي

ذكرت السلطات الروسية، أن البلاد شهدت في الفترة الأخيرة اتجاها نحو ارتفاع مطرد في عدد المصابين بفيروس كورونا، يتراوح في حدود 16-18٪، وفق ما ذكرت شبكة آر تي.

 

وبلغ معدل الزيادة أمس 16,2% على المستوى الوطني، في حين سجلت موسكو زيادة بواقع 13,3٪، ومقاطعة موسكو 36,4٪، وباقي مناطق البلاد باستثنائهما 16,6٪.


وأشارت إلى أن موسكو ومقاطعتها تصل حصتهما إلى 72,3% من مجموع الإصابات في البلاد.


وأكدت تقارير الحكومة أنه تم نشر 40 ألف سرير لاستقبال مرضى كورونا من أصل 95 ألفا خصصت لنشرها في البلاد، إضافة إلى الأسرة المتاحة.


ووصلت أعداد مصابي كورونا  إلى 2558 إصابة جديدة، وبذلك وصل إجمالي الإصابة إلى 18328.


كما سجلت 18 وفاة جديدة ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 148.

 

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