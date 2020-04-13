"مستقبل وطن" يجهز 250 ألف كرتونة مواد غذائية لتوزيعها على متضرري كورونا بالدقهلية

أعلن حزب مستقبل وطن، فى محافظة الدقهلية، عن استعداده لتوزيع 250 ألف كرتونة مواد غذائية، لدعم العمالة الغير المنتظمة، وتوزيعها فى قرى ومراكز المحافظة، للفئات المستحقة والأسر المتضررة من أزمة فيروس كورونا .





وأكدت أمانة الحزب بمحافظة الدقهلية، برئاسة النائب محمد المرشدى، أمين الحزب بالمحافظة، إنه تم تجهيز 250 ألف كرتونة سلع غذائية، بتكلفة قرابة 20 مليون جنيها، مشيرة إلى أنها جارى الإستعداد لتوزيعها.





ومن جانبه، قال اللواء جمال عبد الظاهر، أمين التنظيم الحزب بالمحافظة، أن التنظيم الحزبي بالكامل قام بالتبرع، حيث وصل عدد المشاركين في التعبئة أكثر من 100 شاب من شباب الحزب، وطلاب الجامعة، مشيرا إلى إنهم قاموا بالمشاركة إيمانا بالدور المجتمعى للحزب.



