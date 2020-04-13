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برلمان

"مستقبل وطن" يجهز 250 ألف كرتونة مواد غذائية لتوزيعها على متضرري كورونا بالدقهلية

الإثنين 13/أبريل/2020 - 06:31 م
صدى البلد
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ماجدة بدوي و عبد الرحمن سرحان

أعلن حزب مستقبل وطن، فى محافظة الدقهلية، عن استعداده لتوزيع 250 ألف كرتونة مواد غذائية، لدعم العمالة الغير المنتظمة، وتوزيعها فى قرى ومراكز المحافظة، للفئات المستحقة والأسر المتضررة من أزمة فيروس كورونا .

وأكدت أمانة الحزب بمحافظة الدقهلية، برئاسة النائب محمد المرشدى، أمين الحزب بالمحافظة، إنه تم تجهيز 250 ألف كرتونة سلع غذائية، بتكلفة قرابة 20 مليون جنيها، مشيرة إلى أنها جارى الإستعداد لتوزيعها.

ومن جانبه، قال اللواء جمال عبد الظاهر، أمين التنظيم الحزب بالمحافظة، أن التنظيم الحزبي بالكامل قام بالتبرع، حيث وصل عدد المشاركين في التعبئة أكثر من 100 شاب من شباب الحزب، وطلاب الجامعة، مشيرا إلى إنهم قاموا بالمشاركة إيمانا بالدور المجتمعى للحزب.

ولفت أمين التنظيم الحزب بالمحافظة، إلى توزيع 300 طن كلور ومطهرات آخرها لتطهير وتعقيم أمانات المراكز بأكملها والذى قام بإعدادها  كيميائيين من أعضاء الحزب، وذلك كإجراء احترازي ووقائي ضد فيروس كورونا. 
"مستقبل وطن" يجهز 250 ألف كرتونة مواد غذائية لتوزيعها على متضرري كورونا بالدقهلية
"مستقبل وطن" يجهز 250 ألف كرتونة مواد غذائية لتوزيعها على متضرري كورونا بالدقهلية
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