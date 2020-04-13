عمر الشناوي: فخور أني في مسلسل بالحلاوة والإتقان ده في بلدي

نشر الفنان عمر الشناوي برومو مسلسل النهاية من خلال حسابه الخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.





وعلق عمر على الفيديو قائلا :" أنا بعمل ضيف شرف في المسلسل بس فخور جدا بيه وفخور أن في حاجة بالحلاوة والاتقان ده في بلدي".





وتفاعل مع الفيديو عدد من محبيه حيث جاء تعليق أحدهم كالتالي " الف مبروك بالنجاح باذن الله".





يذكر أن أخر أعمال عمر الشناوى مسلسل "بلا دليل" بطوله الفنانة درة ، خالد سليم، ونيقولا معوض، وحازم سمير، وإسلام جمال، جمال عبد الناصر، أشرف زكى، أنعام الجريتلى، أحمد كرارة، وديانا هشام، وشيرين عرفة، ومها نصار، ومحمد لطفى، وهاجر الشرنوبى وتأليف إنجى علاء وإخراج منال الصيفى .