AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أصل الحكاية

أنا من قبيلة لا يُحتجز أبناؤها .. ضبط سعودي خرق حظر التجول بحجة غريبة

الإثنين 13/أبريل/2020 - 06:03 م
الشرطة السعودية
الشرطة السعودية
Advertisements
ميس رضا
لاحقت الشرطة السعودية شخصا سعوديا، بعدما ظهر في مقطع فيديو عند نقطة تفتيش أمنية، يرفض احتجازه بتهمة مخالفة قرار حظر التجول الساري في البلاد، بسبب كورونا، بحجة أنه من قبيلة لا يُحتجز أبناؤها على حد قوله.


وقالت النيابة العامة السعودية، إنها رصدت مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، وأصدرت أمرًا بالقبض عليه، وإحالته إلى النيابة العامة، بعد استكمال إجراءات الاستدلال الأولية بحقه.


ونقلت وسائل إعلام محلية عن النيابة العامة قولها أيضًا، إن الشخص رفض الامتثال لتعليمات رجال الأمن، بطلب إبراز بطاقة إثبات الشخصية، بحجة أنه من إحدى القبائل والتهكم والسخرية من إجراءات وسلطات رجال الأمن، بجانب قيادته لمركبة منزوعة اللوحة.


ويسري في السعودية حظر تجول شامل في العديد من المدن، بينها الرياض العاصمة، وآخر جزئي، يستمر لمدة 15 ساعة يوميًا بهدف منع الاختلاط بين السكان وزيادة احتمال انتقال العدوى بفيروس كورونا المستجد.


وتنتشر دوريات أمنية في عموم البلاد، للتأكد من التطبيق التام لقرارات حظر التجول، لكنّ بعض المخالفات يتم تسجيلها في مختلف المناطق.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

النيابة السعودية تتحرك.. مقطع فيديو يوقع متحرشين بفتيات

النيابة السعودية توجه بالقبض على شخصين بسبب كورونا.. ظهرا في فيديو "شرب المعقمات"

أخبار السعودية اليوم.. الملك سلمان يفرض حظر التجول..وتسجيل 119 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أول قرار سعودي ضد الفتاة المحرضة على مخالفة حظر التجول

تفاصيل القبض على فتاة فى السعودية حرضت بمخالفة حظر التجوال

النيابة السعودية تعلن قرارات قاسية بشأن حظر التجول المفروض بسبب كورونا

ترشيحاتنا

ترامب: أنا صاحب قرار إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية وليس حكام الولايات

بعد وضعها تحت الحجر الصحي.. مستشفى مار مرقس تكشف تفاصيل إصابة 5 حالات بكورونا

ابن فنانة شهيرة يكشف معاناته بعد وفاة والدته بسبب فيروس كورونا

حذرت من خطر كبير.. ناسا : كويكب كبير يقترب بسرعة من الأرض .. فيديو

عن مبادرة وزير الرياضة.. خبراء يرحبون .. وعضو الكاف يطالب بالاستعانة بـ الخطيب والمعلم

شوبير يكشف مفاجأة عن سبب تعيين مدرب منتخب مصر.. تعرف عليها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكافيه في البيت .. طريقة عمل عصير موز باللبن

يقوي المناعة ويعالج الأنيميا.. أقوى كوب فيتامين c

5 حيل طبيعية .. علاج الكيس الدهني بالعين في 4 أيام