أنا من قبيلة لا يُحتجز أبناؤها .. ضبط سعودي خرق حظر التجول بحجة غريبة

لاحقت الشرطة السعودية شخصا سعوديا، بعدما ظهر في مقطع فيديو عند نقطة تفتيش أمنية، يرفض احتجازه بتهمة مخالفة قرار حظر التجول الساري في البلاد، بسبب كورونا، بحجة أنه من قبيلة لا يُحتجز أبناؤها على حد قوله.









وقالت النيابة العامة السعودية، إنها رصدت مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، وأصدرت أمرًا بالقبض عليه، وإحالته إلى النيابة العامة، بعد استكمال إجراءات الاستدلال الأولية بحقه.









ونقلت وسائل إعلام محلية عن النيابة العامة قولها أيضًا، إن الشخص رفض الامتثال لتعليمات رجال الأمن، بطلب إبراز بطاقة إثبات الشخصية، بحجة أنه من إحدى القبائل والتهكم والسخرية من إجراءات وسلطات رجال الأمن، بجانب قيادته لمركبة منزوعة اللوحة.









ويسري في السعودية حظر تجول شامل في العديد من المدن، بينها الرياض العاصمة، وآخر جزئي، يستمر لمدة 15 ساعة يوميًا بهدف منع الاختلاط بين السكان وزيادة احتمال انتقال العدوى بفيروس كورونا المستجد.









وتنتشر دوريات أمنية في عموم البلاد، للتأكد من التطبيق التام لقرارات حظر التجول، لكنّ بعض المخالفات يتم تسجيلها في مختلف المناطق.



