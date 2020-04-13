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محافظات

استغلوا انشغال الدولة .. رئيس المحلة يكلف بإزالة أدوار مخالفة بأحد الأبراج .. صور

الإثنين 13/أبريل/2020 - 08:18 م
ازالة البناء المخالف
ازالة البناء المخالف
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احمد علي
وجه اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينه المحلة الكبري بمحافظة الغربية تعليماته لرئيس حي ثان المحله بالقيام بحملة إزالة بمنشية البكري للأدور 13،14،15 التي تم بناؤها بدون ترخيص ببرج مستشفي الربيع.

وقال رئيس المدينة أنه أثناء انشغال الدولة بالإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا قامت صاحبة البرج بالمخالفة.

وأكد رئيس المدينة أنه سيقف بالمرصاد للمخالفين وسيتصدي لحملات البناء المخالف ولن يستثني أحدا، وذلك بناء على تعليمات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بالقضاء علي جميع حالات التعدي والبناء المخالف .
استغلوا انشغال الدولة .. رئيس المحلة يكلف بإزالة أدوار مخالفة بأحد الأبراج .. صور
استغلوا انشغال الدولة .. رئيس المحلة يكلف بإزالة أدوار مخالفة بأحد الأبراج .. صور
استغلوا انشغال الدولة .. رئيس المحلة يكلف بإزالة أدوار مخالفة بأحد الأبراج .. صور
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