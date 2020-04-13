استغلوا انشغال الدولة .. رئيس المحلة يكلف بإزالة أدوار مخالفة بأحد الأبراج .. صور

وجه اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينه المحلة الكبري بمحافظة الغربية تعليماته لرئيس حي ثان المحله بالقيام بحملة إزالة بمنشية البكري للأدور 13،14،15 التي تم بناؤها بدون ترخيص ببرج مستشفي الربيع.





وقال رئيس المدينة أنه أثناء انشغال الدولة بالإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا قامت صاحبة البرج بالمخالفة.



