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أخبار العالم

الصحة السعودية تناشد مواطنيها لهذا السبب

الإثنين 13/أبريل/2020 - 06:02 م
الصحة السعودية
الصحة السعودية
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محمود نوفل
 
دعا المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، الراغبين في التبرع بالدم إلى التسجيل والاستفادة من تطبيق "وتين" على الأجهزة الذكية؛ وذلك من أجل مساعدتهم في ترتيب مواعيدهم، وتنظيم عمليات الذهاب لبنوك الدم بالمستشفيات والعودة إلى المنازل من خلال الحصول على الترخيص اللازم.


وأكد الدكتور "العبدالعالي" خلال المؤتمر الصحفي اليومي عن مستجدات "كورونا" أن استمرار الحاجة إلى التبرع بالدم، وتعدد المحتاجين لا يمكن تعويضه أو تصنيعه، وإنما الحصول عليه إلا عن طريق المتبرعين، مهيبًا بالجميع التبرع بالدم بشكل مستمر.

ولفت "العبدالعالي" إلى أن البيئة المخصصة لتلقي المتبرعين في بنوك الدم بيئة مناسبة، وتطبق فيها الاشتراطات الصحية والاحترازات العالية؛ لضمان عدم حصول أي تقارب بين الأشخاص أثناء وجودهم، وبالتالي يكونون في حالة آمنة للقيام بالتبرع بالدم.

واستدرك "العبدالعالي": لكن لتنظيم العملية وسهولة الوصول والحصول على الترخيص اللازم ليستطيع الإنسان التحرك والوصول إلى بنوك الدم ننصح الجميع بتطبيق "وتين" لاستخدامه والتسجيل فيه وترتيب مواعيدهم.

وكشف متحدث "الصحة" عن تقديم مزيد من التفاصيل عن كيفية التبرع بالدم بالطريقة السليمة.

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