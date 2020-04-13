AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ الفيوم يوجه بنقل شرطة الكهرباء إلى مدرسة عائشة حسانين لتفادي الزحام

الإثنين 13/أبريل/2020 - 06:53 م
محافظ الفيوم يوجه
محافظ الفيوم يوجه بنقل شرطة الكهرباء
Advertisements
الفيوم - نبيل أبو السعود

وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بنقل أعمال شرطة الكهرباء من موقعها الحالى بمبنى مجمع المصالح الحكومية إلى مدرسة عائشة حسانين الثانوية للبنات، الملاصقة للمجمع، وذلك لتفادى الزحام ومنع انتقال العدوى بالأمراض بين المواطنين.



وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحافظ يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ تفقدا مدرسة عائشة حسانين للوقوف على مدى جاهزيتها، كما تواصل محافظ الفيوم هاتفيًا مع المهندس وزير الكهرباء، ووزارة الداخلية والشركة المصرية للاتصالات للتنسيق بشأن أعمال نقل خدمات شرطة الكهرباء إلى المدرسة.


أقرأ ايضا : شاهد.. محافظ الفيوم يتفقد منافذ صرف منحة العمالة غير المنتظمة



وأضاف أن المحافظ وجه السكرتير العام المساعد، ومدير مديرية التربية والتعليم، ومدير فرع الشركة المصرية للاتصالات بالفيوم، بالتنسيق مع شرطة الكهرباء لاتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة، لتعقيم وتطهير مدرسة عائشة حسانين الثانوية للبنات وتجهيزها وتزويدها بخدمات الانترنت تمهيدًا لاستقبال المواطنين الراغبين فى دفع ممارسات الكهرباء.


وقال المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم أنه سيتم وقف تحصيل ممارسات الكهرباء بمقر شرطة الكهرباء الكائن بمجمع المصالح الحكومية، بداية من غدًا الثلاثاء 14 ابريل، لحين تجهيز مدرسة عائشة حسانين ونقل جميع الأعمال إليها.


محافظ الفيوم يوجه بنقل شرطة الكهرباء إلى مدرسة عائشة حسانين لتفادي الزحام
محافظ الفيوم يوجه بنقل شرطة الكهرباء إلى مدرسة عائشة حسانين لتفادي الزحام
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وكيل تعليم الفيوم يتفقد معسكر التخطيط الطلابي

توفير فرص عمل للشباب.. محافظ الفيوم يلتقي المواطنين لسماع شكواهم

محافظ الفيوم يتفقد أعمال رفع تجمعات المياه بالشوارع والميادين

محافظ الفيوم يتفقد أعمال تكريك مصرف البطس بعزبة خلف

تعرف على أماكن تسليم شرائح الإنترنت لطلاب الثانوية بالفيوم

بالتعاون مع الاتصالات..توزيع شرائح التابلت لطلاب أولى ثانوي بالمدارس الثانوية بالمنيا

ترشيحاتنا

مدرب الوداد السابق لـ صدى البلد: ليس بكاري جاساما.. إكرامي سبب تتويجنا بالبطولة الأفريقية

رغم العزل الذاتي.. سيدة تصاب بفيروس كورونا عن طريق مشتريات البقالة

بعد فتحي وإكرامي .. منافسة شرسة بين الأهلي وبيراميدز على هذا اللاعب

احذورا الأزمة.. الفلاحين تكشف سبب زيادة إقبال الأجانب على البصل المصري

أنا من قبيلة لا يُحتجز أبناؤها .. ضبط سعودي خرق حظر التجول بحجة غريبة

الصحة العالمية: شفاء 85 % من إصابات كورونا في مصر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة .. أصابع سمك بالسمسم وسلطة كاليماري مكرونة بالكابوريا

الكافيه في البيت .. طريقة عمل عصير موز باللبن

يقوي المناعة ويعالج الأنيميا.. أقوى كوب فيتامين c