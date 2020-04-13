محافظ الفيوم يوجه بنقل شرطة الكهرباء إلى مدرسة عائشة حسانين لتفادي الزحام

وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بنقل أعمال شرطة الكهرباء من موقعها الحالى بمبنى مجمع المصالح الحكومية إلى مدرسة عائشة حسانين الثانوية للبنات، الملاصقة للمجمع، وذلك لتفادى الزحام ومنع انتقال العدوى بالأمراض بين المواطنين.







وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحافظ يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ تفقدا مدرسة عائشة حسانين للوقوف على مدى جاهزيتها، كما تواصل محافظ الفيوم هاتفيًا مع المهندس وزير الكهرباء، ووزارة الداخلية والشركة المصرية للاتصالات للتنسيق بشأن أعمال نقل خدمات شرطة الكهرباء إلى المدرسة.





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وأضاف أن المحافظ وجه السكرتير العام المساعد، ومدير مديرية التربية والتعليم، ومدير فرع الشركة المصرية للاتصالات بالفيوم، بالتنسيق مع شرطة الكهرباء لاتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة، لتعقيم وتطهير مدرسة عائشة حسانين الثانوية للبنات وتجهيزها وتزويدها بخدمات الانترنت تمهيدًا لاستقبال المواطنين الراغبين فى دفع ممارسات الكهرباء.



وقال المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم أنه سيتم وقف تحصيل ممارسات الكهرباء بمقر شرطة الكهرباء الكائن بمجمع المصالح الحكومية، بداية من غدًا الثلاثاء 14 ابريل، لحين تجهيز مدرسة عائشة حسانين ونقل جميع الأعمال إليها.



