هاشتاج الصحة العالمية يتصدر تويتر.. ومغردون في انتظار التعليمات الجديدة لمواجهة كورونا

الصحة العالمية .





-ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر: الأرقام تظهر أن 85% من المصابين بفيروس كورونا بمصر تماثلوا للشفاء دون علاج.





-منظمة الصحة العالمية في مؤتمر صحفي: رفع قيود #كورونا يجب أن يحدث ببطء وبشكل مدروس.





-ممثل الصحة العالمية : مصر بذلت جهدا كبيرا فى مواجهة وباء كورونا و تعاملت بجدية مع الخطر منذ البداية .





وجاء ذلك بعدما أعلنت منظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، إنها ستصدر 6 إرشادات غدا للدول الراغبة في تخفيف الحظر المرتبط بتفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".





وأكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أن فيروس كورونا المستجد ينتشر سريعا ويتراجع بشكل أبطأ، ما يعني أنه يجب تفادي الاستعجال في رفع القيود المفروضة بسبب الجائحة.

وكانت التغريدات عبارة عن آخر المستجدات التى صرحت بها منظمة الصحة العالمية: