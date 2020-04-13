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أخبار البلد

هاشتاج الصحة العالمية يتصدر تويتر.. ومغردون في انتظار التعليمات الجديدة لمواجهة كورونا

الإثنين 13/أبريل/2020 - 06:34 م
مدير منظمة الصحة
مدير منظمة الصحة العالمية
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شيماء عبد السلام
دشن رواد موقع التواصل الاجتماعى تويتر اليوم الإثنين هاشتاج الصحة العالمية .

وكانت التغريدات عبارة عن آخر المستجدات التى صرحت بها منظمة الصحة العالمية:

-ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر: الأرقام تظهر أن 85% من المصابين بفيروس كورونا بمصر تماثلوا للشفاء دون علاج.

-منظمة الصحة العالمية في مؤتمر صحفي: رفع قيود #كورونا يجب أن يحدث ببطء وبشكل مدروس.

-ممثل الصحة العالمية : مصر بذلت جهدا كبيرا فى مواجهة وباء كورونا و تعاملت بجدية مع الخطر منذ البداية .

وجاء ذلك بعدما أعلنت منظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، إنها  ستصدر 6 إرشادات غدا للدول الراغبة في تخفيف الحظر المرتبط بتفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19". 

وأكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أن فيروس كورونا المستجد ينتشر سريعا ويتراجع بشكل أبطأ، ما يعني أنه يجب تفادي الاستعجال في رفع القيود المفروضة بسبب الجائحة.
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