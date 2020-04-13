هاشتاج الصحة العالمية يتصدر تويتر.. ومغردون في انتظار التعليمات الجديدة لمواجهة كورونا

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعى تويتر اليوم الإثنين هاشتاج الصحة العالمية .
وكانت التغريدات عبارة عن آخر المستجدات التى صرحت بها منظمة الصحة العالمية:
-ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر: الأرقام تظهر أن 85% من المصابين بفيروس كورونا بمصر تماثلوا للشفاء دون علاج.
-منظمة الصحة العالمية في مؤتمر صحفي: رفع قيود #كورونا يجب أن يحدث ببطء وبشكل مدروس.
-ممثل الصحة العالمية : مصر بذلت جهدا كبيرا فى مواجهة وباء كورونا و تعاملت بجدية مع الخطر منذ البداية .
وجاء ذلك بعدما أعلنت منظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، إنها ستصدر 6 إرشادات غدا للدول الراغبة في تخفيف الحظر المرتبط بتفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".
وأكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أن فيروس كورونا المستجد ينتشر سريعا ويتراجع بشكل أبطأ، ما يعني أنه يجب تفادي الاستعجال في رفع القيود المفروضة بسبب الجائحة.