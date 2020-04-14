طريقة عمل خبز إسفنجى بشكل جديد ومغذى

تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل " خبز إسفنجي " بمذاق مختلف ومغذي ومشكل مشهي .

مقادير خبز اسفنجي





3 كوب دقيق

1 كوب قرع مسلوق ومهروس

ربع كوب زيت

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية

ملح

1 ملعقة كبيرة سكر

بيضة

فانيليا

ماء للعجن

للوجة

بيض

فانيليا

سمسم

حبة البركة









* يخفق القرع مع البيضة مع الخميرة والفانيليا والزيت والسكر.





* يضاف الملح للدقيق تدريجيًا مع الاستمرار في الخفق.





* يزاد الماء تدريجيًا حتى الحصول على قوام مناسب للعجين، ثم تقسم العجينة لكرات.





* تدهن صينية بالزيت ثم ترص بها الكرات وتغطى بالنايلون، ثم تضاف داخل حلة بها ماء مغلي على نار متوسطة، وتغطى لمدة 15 دقيقة حتى تتماسك العجينة قليلًا.





* يخلط صفار البيض مع الفانيليا ثم يدهن به وجه العجين، ثم يضاف السمسم وحبة البركة.





* يترك حتى تمام التسوية، ثم يقدم بالهنا.



