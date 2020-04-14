طريقة عمل خبز إسفنجى بشكل جديد ومغذى
الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 03:52 ص
طريقة عمل خبز اسفنجى
تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل " خبز إسفنجي " بمذاق مختلف ومغذي ومشكل مشهي .
مقادير خبز اسفنجي
3 كوب دقيق
1 كوب قرع مسلوق ومهروس
ربع كوب زيت
1 ملعقة كبيرة خميرة فورية
ملح
1 ملعقة كبيرة سكر
بيضة
فانيليا
ماء للعجن
للوجة
بيض
فانيليا
سمسم
حبة البركة
طريقة تحضير خبز اسفنجي
* يخفق القرع مع البيضة مع الخميرة والفانيليا والزيت والسكر.
* يضاف الملح للدقيق تدريجيًا مع الاستمرار في الخفق.
* يزاد الماء تدريجيًا حتى الحصول على قوام مناسب للعجين، ثم تقسم العجينة لكرات.
* تدهن صينية بالزيت ثم ترص بها الكرات وتغطى بالنايلون، ثم تضاف داخل حلة بها ماء مغلي على نار متوسطة، وتغطى لمدة 15 دقيقة حتى تتماسك العجينة قليلًا.
* يخلط صفار البيض مع الفانيليا ثم يدهن به وجه العجين، ثم يضاف السمسم وحبة البركة.
* يترك حتى تمام التسوية، ثم يقدم بالهنا.
* يمكن أن يحمر وجهه بالفرن حسب الرغبة.