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مرأة

طريقة عمل خبز إسفنجى بشكل جديد ومغذى

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 03:52 ص
طريقة عمل خبز اسفنجى
طريقة عمل خبز اسفنجى
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أسماء عبد الحفيظ
تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل " خبز إسفنجي " بمذاق مختلف ومغذي ومشكل مشهي .
 
مقادير خبز اسفنجي

3 كوب دقيق 
1 كوب قرع  مسلوق ومهروس
ربع كوب زيت 
1 ملعقة كبيرة خميرة فورية 
ملح 
1 ملعقة كبيرة سكر 
بيضة 
فانيليا 
ماء للعجن 
للوجة 
بيض 
فانيليا 
سمسم 
حبة البركة 

طريقة تحضير خبز اسفنجي

* يخفق القرع مع البيضة مع الخميرة والفانيليا والزيت والسكر.

* يضاف الملح للدقيق تدريجيًا مع الاستمرار في الخفق.

* يزاد الماء تدريجيًا حتى الحصول على قوام مناسب للعجين، ثم تقسم العجينة لكرات.

* تدهن صينية بالزيت ثم ترص بها الكرات وتغطى بالنايلون، ثم تضاف داخل حلة بها ماء مغلي على نار متوسطة، وتغطى لمدة 15 دقيقة حتى تتماسك العجينة قليلًا.

* يخلط صفار البيض مع الفانيليا ثم يدهن به وجه العجين، ثم يضاف السمسم وحبة البركة.

* يترك حتى تمام التسوية، ثم يقدم بالهنا.

* يمكن أن يحمر وجهه بالفرن حسب الرغبة.
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