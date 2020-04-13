زراعة سيناء في مواجهة كورونا.. الرئيس السيسي يكلف الحكومة بزيادة الرقعة الزراعية في أرض الفيروز.. ونواب: الهدف حماية الحدود والتصدير

زراعة البرلمان: زيادة الرقعة الزراعية بسيناء لحماية الأمن القومي

خطر كورونا.. برلماني: الرئيس يحمي الحدود من الاختراق بزراعة سيناء

هل توجد علاقة بين تكليف الرئيس بزراعة سيناء وأزمة كورونا؟ البرلمان يجيب





أيد نواب البرلمان، تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بزيادة الرقعة الزراعية بوسط وشمال سيناء، مؤكدين أن الرئيس يهدف إلى الحفاظ على الأمن القومي المصري بجميع جوانبه خاصة في ظل أزمة فيروس كورونا الحالية، وذلك من خلال تنمية سيناء بزيادة المساحة الزراعية من ناحية، والقضاء على الإرهاب من ناحية آخرى.

وقال النائب مجدي ملك، وكيل لجنة الزراعة بمجلس انواب، إن القيادة السياسية تسعى لخلق مجتمع زراعي بسيناء، الأمر الذي يخلق بدوره مجتمع سكاني يقوم على التوطين والتعمير، منوها بمشروعات ربط سيناء بتنمية مصر في الدلتا ومحافظات الوادي، فضلا عن ربطها بنهر النيل، وهو أمر لم يحدث على مدار الأنظمة السياسية السابقة.





وأوضح ملك في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مصر لديها الأراضي الزراعية الكافية لتحقيق الاكتفاء الذاتي، لكن الأزمة تتمثل الفجوة الاستهلاكية الناتجة عن الزيادة السكانية التي تلتهم التنمية، بجانب الفقر المائي الذي تعيشه مصر منذ 1980 بتقليل حصة المياه للفرد من ألف متر مكعب لـ600 متر، لافتا إلى أن الزراعة في سيناء تتميز باعتمادها على مصادر آخرى في الري كمياه الأمطار والمياه الجوفية.

وذكر النائب، أن الدولة بدأت تتجه للزراعة بنظام الصوب الزراعية بزراعة 100 ألف فدان صوبة زراعية في 7 مناطق مختلفة من الجمهورية، بجانب زراعة 60 ألف فدان في محافظتي بني سويف والمنيا.





حماية الحدود

بدوره قال النائب برديس عمران، عضو اللجنة، إن الدولة تسعى لمواجهة تحدي الفقر المائي بترشيد استهلاك المياه عن طريق الاعتماد على طرق الري الحديثة بالرش والتنقيط بدلا من الري بالغمر، الذي أصبح مرفوضا خلال الفترة الحالية، وهو ما تلزمه الحكومة على المستثمر الزراعي.





وأضاف عمران في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن تكليفات الرئيس السيسي لزيادة الرقعة الزراعية بسيناء، هدفها الرئيسي تحقيق الأمن والاستقرار لأهالي سيناء في مواجهة تداعيات أزمة كورونا، موضحا أن الرئيس يسعى لحماية الحدود المصرية من خطر الاختراق الذي قد يحدث في ظل انشغال الدولة بالأزمة الحالية.





وتابع أن هذه الحماية تتم من خلال تنمية المناطق الحدودية زراعيا وخلق المزيد من فرص العمل والاستقرار للأهالي، تجعلهم يتمسكوا بأراضيهم ويحافظوا على تنميتها ضد خطر الإرهاب، بجانب استغلال القوى البشرية في هذه المناطق في العمل بالمشروعات الزراعية، الأمر الذي يحقق تنمية بشرية بجانب الزراعية والاقتصادية.





هدف بعيد

فيما نفى النائب رحمي بكير، عضو مجلس النواب عن دائرة شمال سيناء، وجود علاقة بين توجيهات الرئيس السيسي بزيادة المساحات المزروعة بسيناء ومواجهة أزمة كورونا، نظرا لصعوبة زراعة هذه المساحات التي تحتاج إلى المزيد من الوقت والجهد خاصة في ظل أزمة المياه الموجودة بالمحافظة، الأمر الذي قد يتخطى مرحلة كورونا والأولى زراعة الأراضي الجاهزة والموجودة بالفعل في الدلتا.





وأوضح بكير في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الرئيس يخطط للمدى البعيد بتنمية سيناء والاستفادة من المحاصيل المنتجة من أراضيها في التصدير للخارج عقب انتهاء الأزمة، حيث تشتهر سيناء بجودة بعض المحاصيل مقارنة بوجه بحري والدلتا كالزيوت والفواكه أبرزها الخوخ، بجانب الخضروات والمحاصيل الأخرى المطلوبة في الخارج.





وطالب نائب شمال سيناء، الحكومة بضرورة الإسراع في عمل الدراسات الخاصة بـ المساحات المستهدف زراعتها، مع العمل على حل أزمة المياه بتوفير قنوات ووصلات ري من الترع والمصارف ومنها ترعة السلام غرب القناة لري هذه الأراضي خاصة الموجودة بالعريش.



