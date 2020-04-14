رحلة فى رحاب جامع وكنيسة ومعبد

رحلتنا اليوم الى مجمع الأديان السماوية القابع بحى مصر القديمة والذى يضم بين طياتها حقب تاريخية وجب الوقوف امامها و النظر بأفق واسعة لتتسأل كيف عاشوا هذه الفترة ؟ كيف اجتمع ثلاث ديانات مختلفة فى نفس الحى ؟ لتتميز كل فيها بتاريخ يحمل حضارة .





رحلتك لمجمع الأديان فى مصر القديمة لايكلفك سوى بضعة جنيهات وثمن تذكرة الزيارة خاصة لسكان القاهرة و ضواحيها مجرد تذكرة مترو الأنفاق والتى تقلك الى محطة مارجرجس وعقب نزولك مباشرة أمام بوابات المترو تستطيع أن ترى الكنيسة المعلقة امامك مباشرة لتدور بعدها الى باقى المزارات الإسلامية و اليهودية وسنصطحبك فى السطور التالية لتعرف تاريخ مجمع الاديان .





الكنيسة المعلقة

تحتوي الكنيسة المعلقة على 6 كنائس تحوى بداخلها قصص عظيمة وهم "القديسة بربارة ،القديس أبى سيفين ، القديس مارجرجس ، القديس أبى سرجة ، الملاك ميخائيل ، القديس تادرس الشاطبي ولا تقلق من شرح التاريخ فهناك متطوعين لشرح معالمهم لتشعر بحالة أنك تمشى خطواتك بين تاريخ عظيم كأنك فى تسبح بفكر و مخيلتك فى هذا العصر .





تستطيع زيارة المتحف القبطى والذى يحاكى ملابس و عادات و قراءات ذلك العصر وستجد تاريخا زخما يكشف لك الكثير من طرق المعايشة و قصص ستروى لك عظماء ذلك العصر .





جامع عمرو بن العاص





جامع عمرو بن العاص أول جامع فى مصر و أفريقيا ستعيش بين طياته أجمل لحظات بين فنون العمارة الاسلامية و الطراز الفريد الذى يحكى بناءة تاريخا إسلاميا من فتوحات وفنون و قصص وسترى أعمدة عددها 365 عمودًا بعدد أيام العام .





المعبد اليهودى





يسمى المعبد اليهودى بمنطقة مجمع الاديان بن عزرا كان في الأصل كنيسة تسمى كنيسة الشماعين وباعتها الكنيسة الأرثوذكسية عام ٨٨٢م للطائفة اليهودية، ويروي أن مكان المعبد صلى فيه نبى الله موسى ليرفع الطاعون الذى أصاب المصريين.





المعبد مبني على الطراز البازيليكي يتكون من صالة مقسمة إلى ثلاثة أقسام أوسعها وأعلاها القسم الأوسط يعلوه شخشيخة، يوجد الهيكل بالجدار الشرقي الذي يضم دولاب التوراة، وهو من الخشب المطعم بحشوات من الصدف والعاج، وتقع المنصة في وسط المعبد وهي من الرخام ويصعد إليها بعدة درجات حيث تدار الصلاة.



