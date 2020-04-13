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برلمان

رغم أزمة كورونا .. برلماني: الدولة تسعى لمواصلة حركة العمران والتنمية

الإثنين 13/أبريل/2020 - 06:37 م
صدى البلد
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أحمد أيمن
أكد النائب خالد بشر عضو مجلس النواب، أهمية التوجيهات الصادرة من الرئيس السيسي باستمرار جهود مشروعات الطرق والمحاور فى أنحاء الجمهورية، واستمرار تحديث منظومة النقل بشكل شامل، وتعزيز قدرات هذا القطاع المحورى بصورة نوعية، باعتباره مكونًا جوهريًا للنهوض بالبنية التحتية، التى تعد ركيزة أساسية لعملية التنمية الشاملة في مصر.

وقال بشر في بيان له، إن توجيهات الرئيس السيسي تعني استمرار حركة العمران والتنمية في مصر، والعودة بقوة للعمل مع أخذ الاحتياطات اللازمة لتجنب تفشي وباء كورونا، لافتا الى نجاح مصر خلال السنوات الماضية ومن خلال المشروع القومي للطرق، في مد آلاف الكيلو مترات واقامة عشرات الكباري والطرق الضخمة والسريعة والحرة، وكلها تسرع عملية التنمية وتعود بالخير على المواطنين وتوفر بيئة خصبة للاستثمارات من الداخل والخارج.

وأوضح النائب أن الموقف الوطني إزاء أزمة كورونا يتلخص في استمرار الاجراءات الاحترازية واتباع خطوات الحظر والعزل الاجتماعي، وفي نفس الوقت استمرار العمل والانتاج حتى تستطيع مصر أن تحقق المعدلات الواجبة للنمو والتنمية هذا العام.
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