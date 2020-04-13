مدرب الوداد السابق لـ صدى البلد: ليس بكاري جاساما.. إكرامي سبب تتويجنا بالبطولة الأفريقية

أكد لطفي رضا مدرب حراس مرمى نادي الوداد المغربي السابق والحالي لـ باشكتاش التركي ، أن تتويج فريق الوداد بالبطولة الأفريقية لعام 2017 على حساب النادي الاهلي كانت بسبب شريف إكرامي حارس الفريق وليس بكاري جاساما كما كان تدعي جماهير الأحمر.
وقال لطفي رضا في تصريحات خاصة لصدى البلد، توجنا ببطولة غالية لأنها كانت على حساب النادي الأهلي وقدمنا مباراة رائعة في النهائي أمامه ".
وتابع " بصراحة شديدة شريف إكرامي حارس الفريق الأهلاوي كان نقطة فاصلة في التتويج بالبطولة حيث قدم أداء باهت في المباراة وكان هدف اللقاء بسببه".
وأختتم " بكاري جاساما أدار اللقاء بشكل جيد وليس كان سببا في خسارة الأهلي كما يدعي جماهير الفريق ، حيث يعلق أي فريق أخطاءه على شماعة التحكيم عندما يتعرض للخسارة".
يذكر أن نادي الوداد المغربي قد توج ببطولة دوري أبطال إفريقيا لعام 2017 على حساب النادي الأهلي ، حيث شهدت المباراة جدلا تحكيميا واسعا حول الحكم بكاري جاساما.