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مرأة

هنفطر إيه النهاردة.. طعمية إسكندراني محشية وبيض باللحمة المفرومة.. والحلو خبز بالسمن والسكر

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 09:00 ص
فطار اليوم
فطار اليوم
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أسماء عبد الحفيظ
هنفطر ايه النهارده ..تحتار أغلب النساء فى الوقت الحالى فى ظل العزل المنزلي والبقاء فى البيت، في اختيار قائمة طعام مناسبة للإفطار، سواء لزوجها أو أطفالها، وتجمع بين كل العناصر الغذائية المفيدة، وفي نفس الوقت تكون خفيفة ويتم هضمها في وقت قصير، حتى لا تؤثر على أدائهم طوال اليوم، ووفقًا لكثير من الدراسات تعد وجبة الإفطار هي الأهم و إغفالها يصيب الكثيرين بالسمنة والهبوط وانخفاض التركيز.


بيض عيون باللحم المفروم للشيف حسن

المقادير:

50 مل زيت
150 جم بصل مكعبات
200 جم لحمة مفرومة
50 جم صلصة
5 جم ملح
5 جم فلفل
5 جم كركم
5 جم شطة
5 جم بهار
50 جم كزبرة مفرومة
5 بيضات

طريقة تحضير بيض عيون باللحم المفروم

- نشوح بصلًا فى الزيت ثم تضاف اللحمة المفرومة ونقلبها جيدا وتتبل بالملح والفلفل ونقلبها جيدا وتضاف الكزبرة ونقلبها جيدا.
-نضع اللحمة فى بايركس ونضيف شرائح فلفل أخضر بشكل دائرى ونكسر فيها البيض وندخله الفرن لدقائق.
 

طعمية إسكندراني محشية الشيف نجلاء الشرشابى

المقادير:

عجينة طعمية
بصل مكرمل
بقدونس مفروم
سجق مقطع صغير
شطة
هريسة
كزبرة حب
سمسم

طريقة تحضير طعمية إسكندراني محشية

* تحشى عجينة الطعمية بالخضرة والهريسة.

* ثم تقلى في الزيت وتقدم.

خبز بالسمن والسكر للشيف نجلاء الشرشابي :
 
مقادير خبز بالسمن والسكر

3 كوب دقيق 
نصف كوب سمنة
ماء للعجن 
1 كوب جزر مسلوق ومهروس
سكر 
لبن للعجن 
ملح 
نصف كوب زبادي 
للحشوة
سمنة سكر 

طريقة تحضير خبز بالسمن والسكر

* في العجانة يخلط الجزر المسلوق والمهروس مع الزبادي ورشة سكر ورشة ملح

* ثم تضاف السمنة وتخلط جيدا في العجانة ثم يضاف الدقيق

* وتعجن جيدا حتى تصبح مثل العجينة

* تترك العجينة لترتاح ثم تقطع على شكل كرات

* وتفرد بالنشابة ثم تحشى بالسمنة والسكر ثم تغلق وتسوى على طاسة الكريب حتى تمام النضج وتقدم
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