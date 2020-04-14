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برلمان

نائب: تراجع معدل النمو أمر متوقع

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 06:14 ص
صدى البلد
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عبد الرحمن سرحان

علق النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، على تراجع معدل النمو بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا، مؤكدا أنه أمر متوقع، وتعاني منه جميع دول العالم.

وأضاف النائب حسن السيد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن معدل النمو قد يصل انخفاضه إلى 3 %، وهو أمر كارثي، لكن الحكومة غير مسؤولة عنه بطبيعة الحال، لافتا إلى أن جهود الدولة الاقتصادية السنوات الماضية، وإن كانت ظهرت قيمتها الآن، إلا أنها ستتأثر مستقبلا.

كان الدكتور أحمد كمالى نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قد صرح أنه من المتوقع أن يتراجع  معدل النمو الاقتصادى للعام المالى الحالى 2019-2020  لينخفض إلى 4.2%، متأثرًا بـ تداعيات أزمة كورونا على مختلف القطاعات الاقتصادية.

ولفت نائب الوزيرة، خلال مؤتمر صحفى اليوم لاستعراض ملامح أزمة كورونا وتداعياتها على الاقتصاد المصري، إلى أن توقعات نمو الاقتصاد المصرى تدور حول فرضيتين، الأولى تحقيق معدل نمو 3.2% إذا انتهت الأزمة يونيو المقبل، أو تحقيق معدل نمو 2.1% حال استمرارها حتى ديسمبر المقبل.


واشار إلى أن  النمو الاقتصادى للربع الرابع  من العام المالي الحالي 2019-2020  لن يتعدى الـ1%، مشيرا إلى أن النطاق الجغرافي والقطاعي لـ أزمة كورونا ممتد عالميًا ويؤثر في جانب العرض والطلب نتيجة تأثر القطاعات الإنتاجية.
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