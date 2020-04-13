محافظ المنيا يتابع تجهيز عدد من المساعدات لأسر الحجر الصحي بقرية منشية نيازي

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، التجهيزات الخاصة بعدد من المساعدات العينية المقدمة للأسر الموجودة تحت الحجر الصحي المنزلي بقرية منشية نيازي التابعة لقرية برطباط بمركز مغاغة، وذلك بهدف توفير كافة الاحتياجات لتلك الاسر من المواد الغذائية.





وأكد المحافظ أنه تم تجهيز عدد من كراتين المواد الغذائية واللحوم، ضمن خطة المحافظة الشاملة لتوفير كافة سبل الدعم بالقري تحت الحجر الصحي الكامل، وذلك خلال الفترة الراهنة لمواجهه تداعيات فيروس كورونا المستجد.





وقال المحافظ، إن المحافظة مستمرة في توفير كل سبل الدعم للقرى داخل الحجر الصحي المنزلي، مؤكدا أن الاهتمام بالمواطنين وتوفير كافة احتياجاتهم من السلع والمواد الغذائية من أولويات العمل، تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية، لتقديم الدعم والمساندة للمواطنين وخاصة في مثل هذه الظروف الطارئة للخروج بالوطن من هذه الأزمة.





وأوضح المحافظ، ان سلامة وأمان المواطنين، في أولى الاهتمامات، من خلال وضع خطة متكاملة لضمان عدم تضرر أي مواطن بشكل عام، وقد تم وضع عدد من الاسر بمنطقة منشية نيازي بمركز مغاغه، حتى يتم التأكد من عدم وجود مصابين، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل بكل جهودها لتوفير الاحتياجات الخاصة لتلك الاسر.





وناشد المحافظ، جميع المواطنين الالتزام داخل منازلهم، حفاظا على سلامتهم، مشيرا إلى ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الصحية الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنع انتشار العدوي.



