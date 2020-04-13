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أخبار العالم

بعد تحذير الصحة العالمية.. بريطانيا تحسم الجدل حول تخفيف قيود الإغلاق

الإثنين 13/أبريل/2020 - 06:52 م
بريطانيا لن تخفف
بريطانيا لن تخفف قيود الإغلاق المفروضة لمواجهة فيروس كورونا
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رحيم يسري
قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب إن الحكومة لا تتوقع إجراء تغييرات على قيود الإغلاق المتعلقة بفيروس كورونا  هذا الأسبوع.


وأضاف راب الذي يتولى مهام الحكومة خلال فترة  غياب بوريس جونسون رئيس الوزراء إن خطة المملكة المتحدة "تعمل" ، موضحا أن هناك مؤشرات على البدء في الفوز في الصراع ضد وباء كورونا.


وأضاف راب "استمروا في ذلك ، لقد قطعنا شوطًا طويلًا ، وفقدنا الكثير من الأحباء ، وضحينا بالكثير من أجل التخفيف."


وتابع الوزير البريطاني قائلا "لا نتوقع إجراء أي تغييرات على الإجراءات المعمول بها حاليًا في تلك المرحلة ، ولن نفعل ذلك حتى نتأكد من سلامة القرار"، موضحا أنه سيعُقد اجتماع للمستشارين العلميين لمراجعة الأدلة المتعلقة بقيود الإغلاق الحالية هذا الأسبوع.


وأوضح في مؤتمر صحفي أن تخفيف القيود في وقت مبكر للغاية "سيخاطر بموجة ثانية" من العدوى.


في وقت سابق حذرت منظمة الصحة العالمية الدول الأوروبية من رفع قيود الإغلاق في ذلك الوقت، موضحة أنها ستصدر 6 إرشادات غدا للدول الراغبة في تخفيف الحظر المرتبط بتفشي فيروس كورونا.
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