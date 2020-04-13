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أخبار العالم

فيروس كورونا يصل السجون التركية.. وتسجيل أول 3 حالات وفاة

الإثنين 13/أبريل/2020 - 06:54 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلنت السلطات التركية تسجيل 3 وفيات على الأقل جراء فيروس كورونا في سجون البلاد.


قال وزير العدل التركي عبد الحميد جل، اليوم الاثنين، "تم تشخيص إصابة 17 مدانا في 5 مؤسسات عقابية بعدوى فيروس كورونا. وفقد 3 منهم حياتهم أثناء العلاج".  


وأشار الوزير التركي إلى أنه لم يتم رصد أي إصابات مؤكدة بالفيروس في السجون المفتوحة داخل البلاد.


وتابع أن 14 مدانا من أصل المصابين الـ17 يتلقون حاليا العلاج في المستشفيات، مبينا أن 13 منهم في حالة صحية جيدة، بينما تم نقل مريض آخر إلى غرفة العناية المركزة نظرا لمعاناته من أمراض مزمنة إضافة إلى "COVID-19".


كما أفاد أيضا بثبوت الإصابات بكورونا لدى 14 قاضيا ومدعيا، و32 من الموظفين القضائيين، و79 من الكوادر العاملة في السجون، و34 من المتخصصين في الطب الشرعي.


وتشهد تركيا في الأسابيع الماضية تدهورا مستمرا لتفشي كورونا المستجد، وتعتبر الدولة الـ9 في العالم من حيث عدد الإصابات المؤكدة بـ56956 حالة، والـ12 من حيث حصيلة الوفيات بالمرض بـ1198 حالة.
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