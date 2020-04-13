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أخبار العالم

دولة عربية تقرر فتح بعض المحال التجارية بشروط

الإثنين 13/أبريل/2020 - 06:57 م
صدى البلد
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محمد علي

أصاب العالم حالة من التململ بعدما ضرب الفيروس القاتل كورونا المستجد أغلبه، ولكن مع وجود انحسار نسبي في أعداد المصابين، قررت بعض الدول تخفيف اجراءات العزل والحظر .


وكانت أولى الدول في ذلك الصين التي تغلبت على ذروة موجة الوباء في ووهان، فقررت فتح المدارس في وقت لاحق هذا الشهر، كما قررت فتح كثير من المقاهي والمطاعم والمحال والمؤسسات والشركات أمام الناس، لكن الحياة فيها لم تعد كما كانت قبل الفيروس.


وأعلنت كل من اسبانيا وإيطاليا فتحهما النسبي لبعض النشاطات الاكثر الحاحًا  مثل قطاع البناء والتشييد في اسبانيا، بينما تقول ألمانيا انها في طريقها إلى ذلك.


وقررت في هذا الاطار الحكومة الفلسطينية مسايرة ذلك بعد ان سجلت أنحاء الأراضي المحتلة نسب اصابة لكنها  في الوضع الآمن.


وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الإثنين، استمرار الاجراءات الاحترازية المتخذة، باستثناء السماح بفتح المكتبات ومتاجر الكتب ومحال الغسيل والكوي والخياطة، أيام الجمع من العاشرة وحتى الخامسة مساء، على أن تغلق محلات البقالة والسمانة في ذات اليوم.


وأوضح اشتية خلال مؤتمر صحفي: إنه سيسمح لبعض المؤسسات والشركات بالعمل بتصريح من المحافظ وتزكية من وزارة الاقتصاد، على أن يكون العمال من ذات المحافظة.


وأشار اشتية إلى انه سيتم تقديم مساعدات لـ30 ألف عامل فقدوا عملهم خلال شهر رمضان، داعيا إلى عدم الإساءة إلى العمال.


وبيّن أن الإقتصاد الفلسطيني يعاني جراء التدابير الاحترازية التي اتخذت، مشيرا إلى أن معدل النمو الاقتصادي سيكون سالبا، وسيكون قطاع السياحة أكبر القطاعات المتضررة، فيما سيكون من السهل انعاش القطاع السياحي خلال فترة زمنية ليست طويلة.


وأكد أن هناك قافلة مساعدات طبية ستصل اليوم من الصين إضافة لشرائح المسح الخاصة بعلاج فيروس كورونا.



وذكرت الحكومة الفلسطينية ، إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 309.
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