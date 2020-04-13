بالورود.. أهالي القناطر يدعمون الجيش الأبيض داخل المستشفيات





وقدم الدكتور عمرو مصطفى مدير مستشفى القناطر الخيرية، الشكر لاطباء مصر وطاقم التمريض على جهودهم فى محاربة فيروس كورونا واثباتهم انهم على قدر كبير من المسؤلية وشكر وزيرة الصحة على جهودها فى الحفاظ على صحة الشعب المصرى ومساعدتها للدول الاخرى وانها مثال مشرف لكل اطباء مصر، وأبدى اعجابه بهذة اللفته من اهالى القناطر.





وشكر الدكتور سيد النحاس نائب مدير المستشفى، اهالى القناطر عن هذه المبادرة على الرغم من بساطة الورد إلا أنها شئ كبير بالنسبة لهم.

وزع اليوم، أهالى القناطر، الورود على الجيش الابيض داخل المستشفيات؛ تعبيرا على جهودهم المبذول فى مواجهة فيروس كورونا المستجد.