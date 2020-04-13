ننشر نص قرار استثناء الخضراوات المجمدة من حظر تصدير البقوليات

أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قرارا باستثناء الخضراوات المجمدة بما في ذلك البسلة والفاصوليا الخضراء المجمدة من قرار حظر تصدير البقوليات المحدد بـ 3 أشهر.





وبحسب القرار الصادر والموجه من الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات التابعة لوزارة الصناعة؛ إلي مصلحة الجمارك المصرية والذى حصل "صدى البلد" على نسخة منه بضرورة مراعاة سريان الاستثناء الوارد بقرار مسبق من نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، للشحنات والرسائل الجمركية الصادرة من الموانئ وتحتوي علي خضروات مجمدة.



وقال الخطاب المرسل من اللواء إسماعيل جابر، رئيس هيئة الرقابة علي الصادرات والورادات إلي السيد نجم، رئيس الجمارك؛ إن ذلك الاستثناء جاء بناء على موافقة وزارة التموين والتجارة الداخلية، علي تصدير الخضروات المجمدة بدون اي حظر تطبيقا لما اعلننته " الصناعة والتجارة".





وكانت وزارة التجارة والصناعة سبق لها إصدار قرار بحظر تصدير البقوليات للخارج لمدة 3 أشهر، ضمن الإجراءات الوقائية للحكومة لتأمين احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية بالتزامن مع قدوم شهر رمضان المعظم وكذلك مواجهة نقص السلع جراء تفشي وباء فيروس كورونا بالأسواق العالمية.