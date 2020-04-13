شوشة يوجه بتكثيف برامج الرعاية لدار الأيتام في العريش



وأكد المحافظ على ضرورة تكثيف برامج رعاية الأطفال من الجنسين وحصولهم علي حقوقهم الطبيعية كباقي اقرانهم او المقيمين مع اسرهم ، وإعدادهم للمشاركة في الأنشطة المختلفة التي تهتم بخدمة المجتمع.





ووجه المحافظ، بنقل الذكور من دار الرعاية المتكاملة للأيتام بالعريش للعيش بدار الوهاب الخيرية بعد رفع كفاءتها، وذلك لفصل الذكور عن الإناث من المقيمين بدار الرعاية المتكاملة للأيتام.





أشار المحافظ، إلي الاهتمام برعاية الأيتام وتوفير كافة الاحتياجات الخاصة بهم والوسائل المعيشية، علاوة على توفير فرص التعليم في مختلف مراحل التعليم، و تقديم الأنشطة الترفيهية لهم.





وأكد رئيس الجمعية، أن الدار تابعة لمؤسسة سيناء للتنمية، حيث تبرع بها رجل الأعمال عبد الوهاب القصاص للمؤسسة لرعاية الأيتام.. مشيرًا إلى أنها مجهزة بغرف للمعيشة بطاقة 55 سريرا ومطبخ وصالة لممارسة مختلف الأنشطة.