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محافظات

شوشة يوجه بتكثيف برامج الرعاية لدار الأيتام في العريش

الإثنين 13/أبريل/2020 - 08:11 م
محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء يتابع دور رعاية الأيتام
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احمد صالح
زار اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، دار الوهاب الخيرية بمدينة العريش، وكان في استقباله المهندس السيد محمد حسنين رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع المحلى لرعاية الأيتام بالعريش وانتصار عطية السيد مدير الجمعية.


وأكد المحافظ على ضرورة تكثيف برامج رعاية الأطفال من الجنسين وحصولهم علي حقوقهم الطبيعية كباقي اقرانهم او المقيمين مع اسرهم ، وإعدادهم للمشاركة في الأنشطة المختلفة التي تهتم بخدمة المجتمع.


ووجه المحافظ، بنقل الذكور من دار الرعاية المتكاملة للأيتام بالعريش للعيش بدار الوهاب الخيرية بعد رفع كفاءتها، وذلك لفصل الذكور عن الإناث من المقيمين بدار الرعاية المتكاملة للأيتام.


أشار المحافظ، إلي الاهتمام برعاية الأيتام وتوفير كافة الاحتياجات الخاصة بهم والوسائل المعيشية، علاوة على توفير فرص التعليم في مختلف مراحل التعليم، و تقديم الأنشطة الترفيهية لهم.


وأكد رئيس الجمعية، أن الدار تابعة لمؤسسة سيناء للتنمية، حيث تبرع بها رجل الأعمال عبد الوهاب القصاص للمؤسسة لرعاية الأيتام.. مشيرًا إلى أنها مجهزة بغرف للمعيشة بطاقة 55  سريرا ومطبخ وصالة لممارسة مختلف الأنشطة.
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