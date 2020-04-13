بخلاف الجزر .. هذا الخضار يعالج مشاكل النظر والعين

تتعرض العين أحيانا لمشاكل صحية تؤثر على كفاءة النظر، وتتنوع اسباب مشاكل العين بين السلوكيات الخاطئة كالجلوس أمام الكمبيوتر ساعات طويلة أو استخدام عشوائي للقطرات أو لأسباب أخرى تتعلق بالعمر أو الجينات الوراثية.





ويلعب الطعام دورا هاما في علاج كل جزء من جسم الانسان ومنها العين ، وذكر موقع " readersdigest" أن هناك عددا من الأطعمة التى تلعب دور فعال في حماية العين من الأمراض وعلاجها حال وجودها ومنها البنجر.









ويعد البنجر الطازج مصدرًا جيدًا للوتين ، وهو مضاد للأكسدة يساعد على حماية العين من الضمور البقعي وإعتام عدسة العين



