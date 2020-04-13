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مرأة

بخلاف الجزر .. هذا الخضار يعالج مشاكل النظر والعين

الإثنين 13/أبريل/2020 - 08:13 م
غير الجزر .. هذا
غير الجزر .. هذا الخضار يعالج مشاكل النظر والعين
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اسماء محمد
تتعرض العين أحيانا لمشاكل صحية تؤثر على كفاءة النظر، وتتنوع اسباب مشاكل العين بين السلوكيات الخاطئة كالجلوس أمام الكمبيوتر ساعات طويلة أو استخدام عشوائي للقطرات أو لأسباب أخرى تتعلق بالعمر أو الجينات الوراثية.

ويلعب الطعام دورا هاما في علاج كل جزء من جسم الانسان ومنها العين ، وذكر موقع " readersdigest" أن هناك عددا من الأطعمة التى تلعب دور فعال في حماية العين من الأمراض وعلاجها حال وجودها ومنها البنجر.


ويعد البنجر الطازج مصدرًا جيدًا للوتين ، وهو مضاد للأكسدة يساعد على حماية العين من الضمور البقعي وإعتام عدسة العين

كما أن البنجر يحتوي على مجموعة متنوعة من المواد الكيميائية النباتية التي تساعد في تحسين صحة العين والأنسجة العصبية المرتبطة بها.
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