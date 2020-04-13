الحماية المدنية تسيطر على حريق هائل بثلاثة محلات بشارع السوق في شربين

تمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية من السيطرة على حريق هائل شب فى 3 محلات بشارع السوق "الجلاء" بمدينه شربين .





تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية اخطارا يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة شربين بنشوب حريق بثلاث محلات بشارع السوق "الجلاء" بمدينه شربين.





وانتقل ضباط المباحث وقوات الحماية المدنية وسيارات الاطفاء الى مكان البلاغ بقيادة العميد سامي الحديدي مامور المركز والمقدم محمد الارضي رئيس المباحث والنقيب احمد عاطف رئيس تنفيذ الاحكام والنقيبان عمرو قنديل واحمد الشرنوبي معاوني المباحث وطارق شكري رئيس مركز ومدينة شربين والنقيب محمود عبد ربه قائد الحمايه المدنيه و اشرف حايس مسئول الصيانه بشبكة الكهرباء فيما تم قطع الكهرباء عن المنطقة وتم السيطرة على الحريق قبل انتقاله لباقى الملات بالمنطقة .





وتبين من المعاينه أن المحلات ملك كلا من محمد عبد الوهاب ابراهيم محل ملابس جاهزه والثاني بإسم عبدالله عبده الأسمر ادوات منزليه والثالث عباره عن كشك بإسم احمد عبد الوهاب ابراهيم ملابس جاهزة فيما اسفر الحريق ان احتراق جميع محتويات المحلات ولم يسفر عن اى اصابات او خسائر فى الارواح .



