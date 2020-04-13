AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

الحماية المدنية تسيطر على حريق هائل بثلاثة محلات بشارع السوق في شربين

الإثنين 13/أبريل/2020 - 07:32 م
حريق مدينة شربين
حريق مدينة شربين
Advertisements
همت الحسينى
تمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية من السيطرة على حريق هائل شب فى 3  محلات بشارع السوق "الجلاء"  بمدينه شربين .

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية اخطارا يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة شربين بنشوب حريق بثلاث محلات  بشارع السوق "الجلاء" بمدينه شربين.

وانتقل ضباط المباحث وقوات الحماية المدنية وسيارات الاطفاء الى مكان  البلاغ  بقيادة العميد سامي الحديدي مامور المركز والمقدم محمد الارضي رئيس المباحث والنقيب احمد عاطف رئيس تنفيذ الاحكام والنقيبان عمرو قنديل واحمد الشرنوبي معاوني المباحث وطارق شكري رئيس مركز ومدينة شربين والنقيب محمود عبد ربه قائد الحمايه المدنيه و اشرف حايس مسئول الصيانه بشبكة الكهرباء فيما تم قطع الكهرباء عن المنطقة وتم السيطرة على الحريق قبل انتقاله لباقى الملات بالمنطقة .

وتبين من المعاينه أن المحلات ملك كلا من محمد  عبد الوهاب ابراهيم محل ملابس جاهزه والثاني بإسم عبدالله عبده الأسمر ادوات منزليه  والثالث عباره عن كشك بإسم احمد عبد الوهاب ابراهيم ملابس جاهزة  فيما اسفر الحريق ان احتراق جميع محتويات المحلات ولم يسفر عن اى اصابات او خسائر فى الارواح.

تبين من المعاينه المبدئيه ان الحريق نشبب بسبب ماس كهربائى وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة العامه التى امرت بانتداب الادلة الجنائية لبيان سبب الحريق.
الحماية المدنية تسيطر على حريق هائل بثلاثة محلات بشارع السوق في شربين
الحماية المدنية تسيطر على حريق هائل بثلاثة محلات بشارع السوق في شربين
الحماية المدنية تسيطر على حريق هائل بثلاثة محلات بشارع السوق في شربين
الحماية المدنية تسيطر على حريق هائل بثلاثة محلات بشارع السوق في شربين
الحماية المدنية تسيطر على حريق هائل بثلاثة محلات بشارع السوق في شربين
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السيطرة على حريق هائل فى محل قطع غيار تكاتك بالدقهلية

ترشيحاتنا

وزير التعليم لـ الطلاب: "لو مفيش إنترنت" اطبعوا القوالب البحثية واكتبوا عليها بخط اليد

رئيس اتحاد المصريين بريطانيا تكشف وفيات الأطباء والمرضى المصريين بأنجلترا

اكتشاف 6 فيروسات خطرة جديدة في أجسام الخفافيش من عائلة كورونا

قريبا.. إعلان قواعد إعادة 3378 من المصريين العالقين في الخارج

شوبير يكشف مفاجأة عن سبب تعيين مدرب منتخب مصر.. تعرف عليها

رغم العزل الذاتي.. سيدة تصاب بفيروس كورونا عن طريق مشتريات البقالة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة .. أصابع سمك بالسمسم وسلطة كاليماري مكرونة بالكابوريا

الكافيه في البيت .. طريقة عمل عصير موز باللبن

يقوي المناعة ويعالج الأنيميا.. أقوى كوب فيتامين c