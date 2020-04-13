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تعليم

طلاب هندسة حلوان يصنعون كمامة بلاستيكية بتقنية ثلاثية الأبعاد

الإثنين 13/أبريل/2020 - 07:25 م
كمامة
كمامة
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كريم ناصر
استطاع طلاب كلية الهندسة بجامعة حلوان تصنيع كمامة من مادة PLA كمشروع ابتكاري جديد من خلال تكامل ماكينة الطباعه ثلاثية الأبعاد 3D Printer مع نظام الهندسة العكسية Revese Engineering، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد حمود بقسم الهندسة الميكانيكية .
 

وتم تصميم هذه الكمامة من قبل شركة prusa العالمية للاستفادة من  التطبيقات العملية لمشاريع التخرج بقسم الهندسة الميكانيكية لهذا العام 2020 . 


ويهدف التطبيق العملي للمشروع الى تصنيع كمامه تحقق أعلى وقاية من العدوى بفيروس كورونا المستجد مع تقليل تكاليف استخدام الكمامات القماش المستهلكة.


وصرح الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان بأن الكمامة مصنعة من مادة متماسكة وخفيفة على الوجه بالإضافة إلى أنها للاستخدام الشخصي فقط ويمكن تعقيمها وإعادة استخدامها بشكل دائم.
 

وأشار الى ان الكمامة تتكون من ثلاثة أجزاء، الجزء الأول مسؤول عن تغطية جزء من جانبي الوجه مع الأنف، الجزء الثاني عبارة عن ممرات للتنفس والجزء الثالث عبارة عن غطاء يركب بعد وضع الفلتر بين الجزء الثاني والثالث.


وأكد أن تكلفة تصنيع الكمامة بسيطة جدا جدا وسيتم الإعلان عنها فى اقرب وقت.


كما تم تنفيذ shield كامل لوقاية العين من العدوى وهو ايضا من تصميم شركهprusa العالمية وتم تصنيعها بمعامل الكلية بدعم من أكاديمية البحث العلمي من خلال فريق عمل المشروع  من طلاب الفرقه الرابعه شعبة هندسة الإنتاج ( محمد عبد العاطي عبد المحسن، محمد سيد عبدالله محمود محمد محمود، يوسف عماد احمد، سما احمد كمال، احمد محمد حسن) وذلك تحت إشراف د. محمد حمود احمد المدرس بقسم الهندسة الميكانيكية والمشرف على المشروع. 
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