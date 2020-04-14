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تعليم

عميد آداب عين شمس: الامتحانات في موعدها حسب قرار المجلس الأعلى

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 01:02 ص
جامعة عين شمس - صورة
جامعة عين شمس - صورة أرشيفية
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حسام الفقي
قال الدكتور مصطفى مرتضى عميد كلية الآداب جامعة عين شمس، إن التعلم عن بعد تم تفعيله بشكل سليم، ولكن في السنوات القادمة سوف يتطور ويكون هو السائد في سير العملية التعليمية في مصر، منوها أنه يوجد مشاركة بين الطلاب والأساتذة بشكل مستمر.

وأضاف عميد كلية الآداب خلال تصريحاته لـ صدى البلد، ان الكلية تحرص على تسجيل جميع الطلاب الإيميل الخاص بهم لحرصهم علي متابعة جميع المحاضرات من خلال الموقع الرسمي للكلية من خلال هذا الرابط اضغظ هنا للتسجيل.
وأكد مرتضي أن الامتحانات في موعدها حسب قرارات المجلس الأعلى للجامعات ودائما المجلس يرعي مصلحة الطالب أولا، وأن جميع طوائف الدولة تقوم بواجبها الوطني ضد تفشي فيروس كورونا، منوها أن المجلس الأعلى يسعى دائما لمساعدة الطلاب والمحافظة عليهم من أي مخاطر قد تصيبهم.
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