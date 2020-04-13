قاصدين يستفزوا الناس.. أحمد السعدني يهاجم تصوير مسلسلات رمضان





وقال السعدني "والله ما بلقح ولا اقصد حد بس ازاي في ناس بعد ما عملت ڤيديوهات تقول للناس متنزلوش بينزلوا و بيشتغلوا و بيسلموا و يحضنوا و يا ريت في المتداري لا دول بينزلوا صور و ڤيديوهات "





وأضاف: "و هما بيعملوا كده عادي كأنهم قاصدين يستفزوا الناس و الغريبه ان في ناس متضايقة من الغلابة اللي بينزلوا على أكل عيشهم للأسف الجهل غير مرتبط لا بطبقه ماديه و لا بتعليم هو وباء زيه زي الكورونا كده حتقولي و انت مالك حقولك الناس اما بتشتم بتجمع فحضرتك انا بيتسبلي بسببك شكرًا ! "







