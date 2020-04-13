قاصدين يستفزوا الناس.. أحمد السعدني يهاجم تصوير مسلسلات رمضان

هاجم الفنان أحمد السعدنى تجمعات الفنانين فى استكمال تصوير مسلسلات رمضان فى ظل أزمة فيروس كورونا الحالية من خلال تغريدة عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى تويتر.
وقال السعدني "والله ما بلقح ولا اقصد حد بس ازاي في ناس بعد ما عملت ڤيديوهات تقول للناس متنزلوش بينزلوا و بيشتغلوا و بيسلموا و يحضنوا و يا ريت في المتداري لا دول بينزلوا صور و ڤيديوهات "
وأضاف: "و هما بيعملوا كده عادي كأنهم قاصدين يستفزوا الناس و الغريبه ان في ناس متضايقة من الغلابة اللي بينزلوا على أكل عيشهم للأسف الجهل غير مرتبط لا بطبقه ماديه و لا بتعليم هو وباء زيه زي الكورونا كده حتقولي و انت مالك حقولك الناس اما بتشتم بتجمع فحضرتك انا بيتسبلي بسببك شكرًا ! "
April 13, 2020