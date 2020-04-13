AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

الركود يضرب قطر.. الرهن العقاري يتجاوز 17 مليار ريال في الربع الأول 2020

الإثنين 13/أبريل/2020 - 07:31 م
أزمة اقتصادية
أزمة اقتصادية
Advertisements
وكالات
بلغ حجم التداولات العقارية في قطر خلال الربع الأول من العام الحالي  6 مليارات ريال موزعة على 945 صفقة، وفقا  للنشرة التحليلية لإدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل.

 

كما بلغ حجم معاملات الرهونات خلال الفترة ذاتها  314 معاملة، بقيمة 17.2 مليار ريال.

 

ووفقا لبيانات مصرف قطر المركزي فقد تراجع إجمالي القروض و التسهيلات الائتمانية الموجهة للقطاع العقاري الشهر الماضي بنسبة 10% على اساس سنوي إلى 147.5 مليار ريال ويمر القطاع العقاري في قطر بمرحلة ركود  بفعل انخفاض الطلب وزيادة المعروض، وازدياد المخاوف الاقتصادية المتوقعة من تفشي  فيروس كورونا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بورصات الخليج ترتفع.. ودبي تخالف الاتجاه

ارتفاع الأرباح الصافية للبنك السعودي الفرنسي بنسبة 122% في 2019

صعود أغلب بورصات الشرق الأوسط وقطر تهبط

بنك القاهرة: 40 مليار جنيه محفظة المشروعات الكبري خلال العام الماضي

أسهم الخليج تهوي.. وإجراءات تحفيز ترفع قطر

هبوط معظم أسهم الخليج مع اتساع نطاق الإغلاقات لمواجهة فيروس كورونا

ترشيحاتنا

بعد صفقة أحمد فتحي.. بيراميدز يسعى للحصول على خدمات لاعب جديد من الأهلي

وفاة أول بحار أمريكي بكورونا.. ماذا حدث على متن حاملة الطائرات ثيودور روزفلت؟

وزير التعليم يكشف تفاصيل التعاون مع مايكروسوفت لتوفير برامج للطلاب

محمد صلاح عن رحيل أحمد فتحي : خسر الأهلي ومصير مهاجم بيراميدز بإنتظاره

الكافيه في البيت .. طريقة عمل عصير موز باللبن

رغم منع التجمعات .. محمد رمضان يتجاهل إجراءات الدولة ويحتفل بانتهاء البرنس وسط أكثر من 100 شخص.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة .. أصابع سمك بالسمسم وسلطة كاليماري مكرونة بالكابوريا

الكافيه في البيت .. طريقة عمل عصير موز باللبن

يقوي المناعة ويعالج الأنيميا.. أقوى كوب فيتامين c