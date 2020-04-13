الركود يضرب قطر.. الرهن العقاري يتجاوز 17 مليار ريال في الربع الأول 2020

بلغ حجم التداولات العقارية في قطر خلال الربع الأول من العام الحالي

6 مليارات ريال موزعة على 945 صفقة، وفقا

للنشرة التحليلية لإدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل.

كما بلغ حجم معاملات الرهونات خلال الفترة ذاتها 314 معاملة، بقيمة 17.2 مليار ريال.

ووفقا لبيانات مصرف قطر المركزي فقد تراجع إجمالي القروض و التسهيلات الائتمانية الموجهة للقطاع العقاري الشهر الماضي بنسبة 10% على اساس سنوي إلى 147.5 مليار ريال ويمر القطاع العقاري في قطر بمرحلة ركود بفعل انخفاض الطلب وزيادة المعروض، وازدياد المخاوف الاقتصادية المتوقعة من تفشي فيروس كورونا.