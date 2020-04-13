الخطر يتزايد.. كورونا يهاجم المتعافين مجددا في كوريا الجنوبية

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين أن 116 شخصًا على الأقل يُعتقد أنهم تعافوا من إصابتهم بفيروس كورونا المستجد ثبت إصابتهم بالفيروس مرة أخرى.





وكانت آكوريا الجنوبية أعلنت في السابق إصابة نحو 50 من المتعافين من إصابتهم بفيروس كورونا بعد خروجهم من مستشفيات الحجر، لكن مسؤولو الصحة رجحوا أن الفيروس قيد يكون قام "نشط مجددا" بدلا من إصابة المتعافين مرة أخرى والتسبب في انتكاس حالتهم.





ونقل موقع "ذا هيل" عن مسؤولي الصحة في كوريا الجنوبية قولهم إن السلطات تجري دراسة على الأمر، كما أكدت منظمة الصحة العالمية يوم السبت أنها تحقق في مثل هذه الحوادث بناء على تقارير من كوريا الجنوبية.





وأوضحت المنظمة أنها تعمل للحصول على مزيد من الملعلومات حول تلك الحالات الفردية، مضيفة أنه من المهم التأكد من صحة إجراءات جمع عينات الاختبار للمرضى المشتبه في إصابتهم بالعدوى.





وقالت منظمة الصحة العالمية إنه من المهم التأكد من أنه عندما يتم جمع عينات للاختبار على المرضى المشتبه بهم ، يتم اتباع الإجراءات بشكل صحيح.





وسجلت كوريا الجنوبية 25 إصابة جديدة فقط يوم الاثنين، إلا أن مهاجمة المرض مجددا لعدد من المتعافين يثير قلق السلطات الصحية في كوريا وكذلك المنظمات الصحية الدولية.





ووردت تقارير مماثلة من الصين عن إصابة متعافين مجددا بالعدوى، كما أفادت اليابان في فبراير أن حالة مصابة بالفيروس انتقلت إليها العدوى مرة أخرى بعد تعافيها.



