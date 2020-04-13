البنك الزراعي: 29 ألف عامل صرفوا منحة الـ 500 جنيه اليوم

قال علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إن بعض المواطنين ذهبوا لصرف المنحة دون تلقى رسائل، فضلا عن أن بعض العملاء يستغرقون وقتا داخل الفروع بعد صرف المنحة.





وتابع فاروق خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد ، أن 1150 فرعا كانوا جاهزين لصرف منحة العمالة غير المنتظمة اليوم.





وأكمل:"للأسف المواطنون فضلوا فروعا معنية مما أسفر عن حدوث تكدس تم معالجته بتوفير سيارات لنقل المواطنين إلى فروع أخرى».





وأشار إلى أنه تم علاج أزمة التكدس بنسبة نجاح وصلت إلى 95%، مشيرا إلى أن 29 ألف عميل صرفوا المنحة اليوم.