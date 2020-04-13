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سيارات

هدية لـ جيش مصر الأبيض.. توكيلات السيارات تقرر خصم 50 % للأطباء

الإثنين 13/أبريل/2020 - 09:01 م
توكيلات السيارات
توكيلات السيارات تقرر خصم 50 % للأطباء
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اشرف عطية

في إطار الجميل والعرفان لأطباء مصر أعلنت شركة ساوايست وكيل سيارات زوتي وهانتنج في مصر عن حملة خصومات بنسبة 50% على اسعار المصنعيات و قطع الغيار للأطباء ووصفتهم بجيش مصر الابيض.

وأعلنت الشركة أيضا أنها تقدم تقديرها لكافة أطباء مصر من خلال توفير عروض للأطباء من ملاك سياراتها سواء زوتي أو هانتنج أو ساوايست لتشمل خصم بقيمة 50% على أسعار كافة قطع الغيار والمصنعيات لمختلف الموديلات من العلامات المختلفة التابعة لاي اي جي ، وقالت الشركة أن الحملة بدأت بالفعل للعملاء الجدد من الأطباء المتخصصين في مصر. 

كما أعلنت الشركة تقديم أفضل الخدمات لجيش مصر الابيض من خلال خدمات الصيانة المتنقلة التي ستسري على مختلف الموديلات من الوقت الحالي لجميع العملاء من أطقم الأطباء والتمريض المتخصصين في مصر.

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