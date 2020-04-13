بسبب كورونا.. برلماني: استقالة وزير الداخلية التركي وصمة عار في وجه أردوغان

أكد النائب احمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات بمجلس النواب، أن استقالة وزير الداخلية التركي سليمان صويلو وصمة عار في وجه أردوغان، مشيرا إلى أن صويلو استقال بعد حالة الهلع التي شهدتها شوارع تركيا عقب تطبيق حظر التجوال بقرار مفاجىء، وقبل تنفيذه بساعات مما أدى الى خلق حالة من الهلع والفوضى داخل تركيا.





وقال بدوي في بيان له، إن سليمان صويلو نفذ أوامر أردوغان الفاشلة للسيطرة على وباء كورونا، وللرغبة في إنقاذه من غضب الشعب التركي الذي عاني ويلات هذا القرار فقد تقدم باستقالته، منوها بعدم قبول أردوغان الاستقالة وذلك بسبب الأدوار الهيستيرية والاستبدادية التي قام بها صويلو منذ انقلاب عام 2016 ضد أردوغان وقيامه بكبت واعتقال كل اصوات المعارضة ضده.





وأوضح النائب أن أردوغان لا يدير البلاد بمنطق الكفاءة ولكنه يديرها بمنطق أصحاب الثقة، وصويلو من أهل الثقة عنده وقدم له أدوارًا كبيرة تقوم كلها على قهر الشعب التركي وقمعه، لافتا إلى أن حدوتة الاستقالة وعدم قبولها تكشف من ناحية أخرى عن حالة فوضى في صناعة القرار التركي.



