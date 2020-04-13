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محافظات

وسط توافد المئات.. كيف مر أول أيام صرف منحة الـ500 للعمالة غير المنتظمة بالإسكندرية؟

الإثنين 13/أبريل/2020 - 08:22 م
صرف منحة العمالة
صرف منحة العمالة غير المنتظمة
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أحمد عبد العزيز
شهدت مكاتب البريد وعدد من المدارس بالإسكندرية اليوم الإثنين، توافد المئات من أفراد العمالة غير المنتظمة، لصرف منحة الـ500 جنيه التي أقرتها الدولة للمتضررين من تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وخصصت المحافظة 84 مكتب بريد على مستوى الأحياء، بالإضافة إلى عدد من المدارس التي فتحت أبوابها للمشاركة في عملية الصرف لتخفيف حجم الإقبال حرصا على سلامة المواطنين.

من جانبه أكد محسن حمودة، رئيس نقابة العاملين بهيئة البريد في الإسكندرية، إن أول أيام صرف المنحة الاستثنائية قد مر في سلام وبدون وجود أي حالات زحام أو خروج عن النص كما التزم المواطنين بالمسافات فيما بينهم.

وأشار "حمودة"، في تصريحات صحفية، إلى أنه قد تم توزيع عدد من الكمامات ووسائل الوقاية على المواطنين في المكاتب وأمامها، وتوفير مقاعد مخصصة لهم.

وعن إجراءات التسليم أشار "حمودة"، إلى أنها تمت من خلال النداء علي رقم كل مواطن حسب دوره في الصرف، ويتسلم المنحة بعد مراجعة بطاقة الرقم القومي، ويسلم بعدها المستحق كارت مسبوق الدفع "ATM"، مجانًا مربوط بحساب مفتوح لكل مواطن من المستحقين لصرف المرحلة الثانية والثالثة من المنحة خلال الشهرين المقبلين.

وأوضح "حمودة"، أنه سيتم إرسال رسالة نصية لهم توضح أن المنحة حولت إلي حساباتهم لاستلامها من أي صراف آلي.

كانت وزارة القوى العاملة قد قامت بتقسيم صرف العمالة بالفئات العمرية، لتقضي على الازدحام بمكاتب البريد، حيث يصرف اليوم للمواطنين فوق الـ50عامًا، وغدًا وحتي الاربعاء الأعمار ما بين 25 و50، ويوم الخميس الأقل من 25 عامًا.
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