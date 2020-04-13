خبير اقتصادي: أزمة كورونا ستستمر 3 سنوات ومصر ستصبح سادس أقوى اقتصاد عالمي .. فيديو





ونوه الدكتور طلال ابو غزالة ان مصر ستصبح سادس اقوى اقتصاد عالمي في عالم ما بعد كورونا.

أكد دكتور طلال ابو غزالة الخبير الاقتصادي ان العالم شهد تحول مؤلم بداية من النظام العالمي الذي تم فى بداية القرن الماضى بعد الحرب العالمية الاولى.وأضاف ابو غزالة خلال مداخلة عبر تطبيق سكايب سنشهد خلال هذه الفترة التحول من عالم العولمة لعالم الانا وتمثلها الولايات المتحدة الامريكية والصين وروسيا.وتابع الخبير الاقتصادي ان الوضع الكارثي الذي يشهده العالم اليوم من تداعيات فيروس كورونا بسبب عدم اتحاد العالم ومنظمة الصحة العالميةوأشار دكتور طلال أبو غزالة أن أزمة كورونا لن تنتهي خلال اقل من عام وقد تمتد إلى ٣ سنوات.وقال الخبير الاقتصادي انه لا يوجد منطقة دمرت كالمنطقة العربية مؤكدا ان النظام العالمي الجديد سيعيد النظر في الاتفاقيات الدولية بداية من حق الفيتو