انتصار فتحي تكتب: عليكم بالحلم واللين والرفق

الحلم واللين والرفق من ضروريات الحياة، حيث قال عنه النبيَّ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ الرِّفقَ لا يَكُونُ في شيءٍ إِلَّا زَانَهُ، وَلا يُنْزَعُ مِنْ شَيءٍ إِلَّا شَانَهُ رواه مسلم، اي يكون من انتزعت منه الرحمة واللين لديه ما يعيبه اي غير لائق ولا مستحب لدي الغالبية العظمي من الناس، ولعل الآن تواجد معظم الناس بالبيوت في هذه الفترة، خاصة الازواج والأبناء بالبيت يحدث الكثير من المشادات والعصبية الزائدة وعدم صبر بعضهم علي بعض.









وهذا ما ذكرني بموقف لين من زوج ضبط نفسه وحس بأعباء زوجته الحامل، حيث لقي منها بعض الإهمال في التنظيف ولا يريد جرح مشاعرها او إحساسها بالتقصير وقد تراكمت الأتربة علي كل شئ وخاصة مكانه داخل غرفتهم فكتب علي هذا التراب الموجود فوق شاشة كمبيوتر (احبك) فقط كلمة واحدة تبسمت الزوجة حين رأت هذه الكلمة وعلمت مغزاها ولم تكن لتفهم ما يريده بأسلوب اكثر روعة ورقة من ذلك فعلا الرفق ماكان في شيء الا زانه.





وموقف معاكس حدث في احد المصارف دخلت أم محترمة أنيقة ومعها ابنتها في منتهي الجمال والرقة حتي إن جمالها جذب انتباه القاصي والداني إلا أن تلك الفتاة الجميلة أثناء مناقشة والدتها للصراف تدخلت في الحوار بصوت عال موجهة كلامها لأمها قائلة لها:-(لقد قال كذا وكذا ايه ما بتفهميش يعني يعيد الكلام تاني من الاول .........).









وبمثل هذا الاسلوب تمادت الابنة، فسقطت من أعين معجبيها و لم يعد ينظر لها احد علي أنها جميلة بل دميمة الاخلاق والذوق والأدب، فقط مجرد ان نضح الاناء بما فيه عرف الجميع محتواه.









المرأة حين يرتفع صوتها وتتبدل نبراتها الي الحدة والصرامة يسقط نصف جمالها .. لذا أنصح كل انثي بالحفاظ علي جمالها بقلة الكلام وتشغيل اللسان بذكر وكلام طيب يهدي من حولها لانها ميزان البيت بها يحسن او يسوء خلق الجميع فلتكن مصدرا للبهجة والتعاون ولتكن قدوة حسنة لبناتها في البيت.









تراحموا فيما بينكم وليعذر بعضكم بعضا ولا يوجد صفات لا يمكن اكتسابها لقول النبي صلى الله عليه وسلم (إنما العلم بالتعلم والصبر بالتصبر والحلم بالتحلم) اي طلب ما سبق من الله في الدعاء والتغير من النفس ومحاولة اكتساب صفات نافعة. يكون بتعلمها اي أن لا احد يولد بهذه الصفات ولكن بالتعلم والتدريب عليها يكتسبها فتصير في سلوكه. كما ان العقل والمرونة، في كثير من الاحيان الأقصر وصولا الي الهدف. لأن مايؤخذ باللين والرفق يكون افضل واحسن بكثير جدا من العنف والشدة، خاصة في مرحلة الشباب حيث يتشبثون بآرائهم والتصادم معهم لا يؤتي ثماره ولذلك الحوار وفهم وجهات نظرهم ومحاولة فهمهم و إقناعهم يكون أفضل من الصدام وتجنب الكلام معهم او اهانتهم .









والمرونة ولين الجانب يفيدان كثيرا وخاصة أن المواقف متغيرة وليست ثابتة لذلك رد الفعل يجب ان يتغير ايضا. وكثيرا ما نندم علي اقوال وافعال غلب فيها غضبنا حلمنا فخسرنا اشياء كانت صالحة في حياتنا لولا التسرع وعدم التفكير ، خاصة وقت الغضب، لذلك كانت نصيحة النبي لنا بعدم الغضب لأن ما يقال ويفعل اثناء الغضب يكون بلا وعي وعندما يهدأ الغاضب يندم عادة علي ما قال وفعل في تلك الغضبة .









كما ان الحلم سيد الاخلاق والاخلاق ترتفع بارتفاع إيمان صاحبها لأن الأخلاق والإيمان وجهان لعملة واحدة.كلما ارتقي الإيمان ارتقت الأخلاق معه . فلنحاول التقرب الي الله والدعاء .







