بسبب كورونا.. برلماني يطالب بوقف سريان المواعيد الإجرائية لحماية المواطنين

تقدم النائب مجدي ملك، وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، وعضو مجلس النواب عن دائرة المنيا، بطلب إحاطة موجه لوزير العدل بشأن صدور قرار بوقف سريان المدد المتعلقة بالطعون الجنائية والمدنية وذلك لحين الانتهاء من أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد في مصر.





وأوضح ملك في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه على الرغم من الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للوقاية من كورونا ومنع انتشاره بين المواطنين، بوقف العمل في الشهر العقاري ووقف الجلسات بالمحاكم المختلفة، فضلا عن مناشدة المواطنين بالبقاء في المنزل إلا أن المواعيد الإجرائية ما زالت سارية.



