تتبع الاتصال خطة العالم الجديدة لوقف انتشار فيروس كورونا.. تفاصيل

وسط البحث عن حل لكسر حالة الإغلاق التي دخلت فيها معظم دول العالم بسبب تفشي فيروس كورونا ووقف تمدد الجائحة التي تهدد مختلف البلدان، يؤكد الخبراء أهمية "تتبع الاتصال" في وقف انتشار هذا الوباء القاتل وإنقاذ آلاف الأرواح.





تقول الطبيبة جويا موخرجي إن تتبع الاتصال ثم العزل هو الطريقة الأفضل لتقليص منحنى الإصابات بفيروس كورونا ووقف انتشار العدوى بدلا من محاولة الحفاظ على المنحنى وتسطيحه، وفقا لشبكة "سي إن إن".





وبحسب الشبكة فإن الخطوة الأولى تكمن في "التحقيق في الاتصالات الوثيقة"، فبمجرد ثبوت إصابة الشخص بفيروس كورونا، يتم فتح تحقيق حول الحالة، ما يعني أن مسؤولي الصحة العامة سيتصلون بالمريض ويتحققون من هم أقرباؤه الذين يتواصل معهم، وسيتعين عليهم جمع قائمة بالأشخاص الذين كانوا على بعد 6 أقدام من الشخص الذي ثبتت إصابته قبل يومين من بدء ظهور الأعراض عليه.





الخطوة الثانية هي تتبع الاتصال عن طريق المكالمات، حيث سيتم إعداد فريق تعقب للاتصال بكل شخص كان في محيط دائرة نصف قطرها 6 أقدام من المريض المصاب بفيروس كورونا.





وأوضحت الطبيبة أن فريق الاتصال سيسأل الأشخاص ممن كانوا على صلة بالمصاب بالفيروس عن صختهم وما اذا كانوا يشعرون بالأعراض وما يجب عليهم فعله، إضافة إلى ذلك سيحدد الفريق ما اذا كان الفرد يجب إلزمه بالحجر الصحي المنزلي أو إحالته إلى الدعم الاجتماعي.





الخطوة الخطوة الثالثة هي التأكد من تطبيق إجراءات العول بشكل صحيح، فبعد تعقب الاتصال يجب التأكد من أن الشخص الذي يقوم بالحجر الصحي لديه ما يكفي من الغذاء أو السكن وغيره من الخدمات، حتى يتمكن من تنفيذ العزل بشكل صحيح وعدم الاستمرار في نشر المرض بين العائلات، وطالبت العالمة بمعالجة التواصل المحلي لوقف انتقال الفيروس بين الناس.





وفي خطوة لتنفيذ هذا الإجراء، أكدت المملكة المتحدة أن لديها خططًا لإصدار تطبيق يحذر المستخدمين إذا كانوا قريبين من شخص يشتبه في إصابته بفيروس كورونا،





وأوضح وزير الصحة مات هانكوك أنه يتم اختبار تطبيق مع بعض الشركات التكنولوجية.



