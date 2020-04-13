100 مصاب جديد في المغرب .. وزيادة بالوفيات

قالت وزارة الصحة المغربية إن نتائج الفحص والمتابعة أكدت تسجيل 102 إصابة جديدة ، وهو ما يرفع أعداد المصابين في البلاد إلى مجموع 1763.





وأعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 8 وفيات جديدة وتعافى 26 مصابا، بفيروس كورونا المستجد.





وكانت وزارة الصحة المغربية، قد أعلنت مساء أمس الأحد، تسجيل 116 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع معها امس العدد الإجمالى للمصابين إلى 1661 حالة.





وأضافت وزارة الصحة، فى بيان، أن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 6943 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد، حتى مساء أمس.





وأوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة محمد اليوبى - فى تصريح صحفى - أنه تم تسجيل 7 حالات وفاة جديدة ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 118 حالة، فيما تم تسجيل 31 حالة شفاء جديدة ليرتفع العدد الإجمالى للحالات التى تماثلت للشفاء إلى 177 حالة.