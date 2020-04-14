تحدي وحيد ومميزات عدة .. البرلمان يكشف تفاصيل مشروع زراعة سيناء

أيد نواب البرلمان، تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بزيادة الرقعة الزراعية بوسط وشمال سيناء، مؤكدين أن الرئيس يهدف إلى الحفاظ على الأمن القومي المصري بجميع جوانبه خاصة في ظل أزمة فيروس كورونا الحالية، وذلك من خلال تنمية سيناء بزيادة المساحة الزراعية من ناحية، والقضاء على الإرهاب من ناحية آخرى.

وقال النائب مجدي ملك، وكيل لجنة الزراعة بمجلس انواب، إن القيادة السياسية تسعى لخلق مجتمع زراعي بسيناء، الأمر الذي يخلق بدوره مجتمع سكاني يقوم على التوطين والتعمير، منوها بمشروعات ربط سيناء بتنمية مصر في الدلتا ومحافظات الوادي، فضلا عن ربطها بنهر النيل، وهو أمر لم يحدث على مدار الأنظمة السياسية السابقة.





وأوضح ملك في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مصر لديها الأراضي الزراعية الكافية لتحقيق الاكتفاء الذاتي، لكن الأزمة تتمثل الفجوة الاستهلاكية الناتجة عن الزيادة السكانية التي تلتهم التنمية، بجانب الفقر المائي الذي تعيشه مصر منذ 1980 بتقليل حصة المياه للفرد من ألف متر مكعب لـ600 متر، لافتا إلى أن الزراعة في سيناء تتميز باعتمادها على مصادر آخرى في الري كمياه الأمطار والمياه الجوفية.

حماية الحدود





بدوره قال النائب برديس عمران، عضو اللجنة، إن تكليفات الرئيس السيسي لزيادة الرقعة الزراعية بسيناء، هدفها الرئيسي تحقيق الأمن والاستقرار لأهالي سيناء في مواجهة تداعيات أزمة كورونا، موضحا أن الرئيس يسعى لحماية الحدود المصرية من خطر الاختراق الذي قد يحدث في ظل انشغال الدولة بالأزمة الحالية.





هدف بعيد





فيما أوضح النائب رحمي بكير، عضو مجلس النواب عن دائرة شمال سيناء، أن الرئيس يخطط للمدى البعيد بتنمية سيناء والاستفادة من المحاصيل المنتجة من أراضيها في التصدير للخارج عقب انتهاء الأزمة، حيث تشتهر سيناء بجودة بعض المحاصيل مقارنة بوجه بحري والدلتا كالزيوت والفواكه أبرزها الخوخ، بجانب الخضروات والمحاصيل الأخرى المطلوبة في الخارج.



