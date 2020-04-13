14 سنة مش قليل.. محمد إبراهيم: علاقتي بجمهور الزمالك من القلب للقلب

أكد محمد إبراهيم لاعب الفريق الكروي الأول بنادي مصر المقاصة أن علاقته بجمهور الزمالك ممتدة وراسخة ولا يمكن تأثير أي طرف عليها.





وقال محمد إبراهيم خلال استضافته ببرنامج "60 دقيقة" المذاع عبر قناة أون تايم سبورت أن: لا أريد الحديث في علاقتي بجمهور الزمالك لأن العلاقة بيننا من القلب للقلب".





أضاف محمد إبراهيم أن الجماهير البيضاء هي كل شيء بالنسبة له لأنه ابن النادي ولا يمكن أن أتجاهل 14 عاماً قضيتها داخل جدران القلعة البيضاء.





ويعتبر محمد إبراهيم المولود فى مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، قد بدأ مسيرته الكروية فى نادى كروم جناكليس ثم انضم لقطاع الناشئين بنادى الزمالك ، وتم تصعيده للفريق الأول عام 2009 تحت قيادة حسام حسن.





لعب محمد إبراهيم مع المنتخب الوطنى فى بطولة كأس العالم تحت 20 عاماً فى كولومبيا، وأحرز هاتريك فى مرمى منتخب النمسا ليكون أول لاعب مصرى وأفريقى يفعل ذلك.





وتوج محمد إبراهيم مع الزمالك بـ9 بطولات، قارية ومحلية منهم 6 كأس مصر، و1 سوبر مصري سعودى، وواحد سوبر مصري على حساب الأهلى، وواحد كونفدرالية.



