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رياضة

14 سنة مش قليل.. محمد إبراهيم: علاقتي بجمهور الزمالك من القلب للقلب

الإثنين 13/أبريل/2020 - 08:47 م
محمد إبراهيم
محمد إبراهيم
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محمد رشاد
أكد محمد إبراهيم لاعب الفريق الكروي الأول بنادي مصر المقاصة أن علاقته بجمهور الزمالك ممتدة وراسخة ولا يمكن تأثير أي طرف عليها.

وقال محمد إبراهيم خلال استضافته ببرنامج "60 دقيقة" المذاع عبر قناة أون تايم سبورت أن: لا أريد الحديث في علاقتي بجمهور الزمالك لأن العلاقة بيننا من القلب للقلب".

أضاف محمد إبراهيم أن الجماهير البيضاء هي كل شيء بالنسبة له لأنه ابن النادي ولا يمكن أن أتجاهل 14 عاماً قضيتها داخل جدران القلعة البيضاء.

ويعتبر محمد إبراهيم المولود فى مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، قد بدأ مسيرته الكروية فى نادى كروم جناكليس ثم انضم لقطاع الناشئين بنادى الزمالك ، وتم تصعيده للفريق الأول عام 2009  تحت قيادة حسام حسن.

لعب محمد إبراهيم مع المنتخب الوطنى فى بطولة كأس العالم تحت 20 عاماً فى كولومبيا، وأحرز هاتريك فى مرمى منتخب النمسا ليكون أول لاعب مصرى وأفريقى يفعل ذلك.

وتوج محمد إبراهيم مع الزمالك بـ9 بطولات، قارية ومحلية منهم 6 كأس مصر، و1 سوبر مصري سعودى، وواحد سوبر مصري على حساب الأهلى، وواحد كونفدرالية.

ويعتبر من اجمل أهدافه، الهدف التاريخي الذى سجله فى مرمى شاختار دونيتسك الأوكرانى،  في دورة أبو ظبي الودية عندما قطع الكرة من منتصف الملعب وانطلق كالصاروخ من الجهة اليسرى وسدد من على حدود منطقة الجزاء سكنت شباك الحارس الأوكراني ، وكذلك هدفه فى  مرمى النادى المصرى ، من تسديدة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء موسم 2010/2011 ، فى الدقيقة الأخيرة من المباراة   ، بالإضافة إلى الهدف الذى سجله فى مرمى  جازيللى التشادى ، بدور الـ 64 من دورى أبطال افريقيا عام 2013
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