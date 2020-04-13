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أخبار العالم

تفاصيل اعتماد «الداخلية السعودية» النموذج الموحد للتنقل خلال «منع التجول» في مكة والمدينة

الإثنين 13/أبريل/2020 - 08:44 م
الداخلية السعودية
الداخلية السعودية
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محمود نوفل
أعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم (الاثنين) تحديث نماذج تصاريح التنقل خلال فترة منع التجول، للفئات المستثناة من تعليمات المنع، وتطبيق ذلك في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بدءا من عصر غد (الثلاثاء).


وفي التفاصيل، فقد صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأن ذلك يأتي إلحاقًا لبيان الوزارة بتاريخ 19 شعبان 1441 بشأن أهمية مراجعة وتحديد أعداد المصرح لهم بالتنقل من منسوبي القطاعات الحيوية والعاملين في الأنشطة المستثناة من منع التجول، حيث عملت الوزارة على تحديث نماذج (تصاريح التنقل خلال فترة المنع) للفئات المستثناة من تعليمات منع التجول.


وأوضح المصدر أنه تم اعتماد نموذج (موحد) للعمل بموجبه، وتتولى كل جهة حكومية إصدار التصاريح اللازمة لمنسوبيها أو منسوبي القطاعات التابعة أو المرتبطة بها للذين تتطلب حاجة العمل الفعلية والضرورية والملحة حصولهم عليها، وتوثق التصاريح من قبل الجهة المختصة بوزارة الداخلية، كما تقوم كل جهة حكومية بإصدار تصاريح للعاملين في القطاع الخاص الذي تشرف عليه وتوثيقها من قبلها ومن قبل وزارة الداخلية.


وفي ما يتعلق بالموظفين والعاملين الذين يتنقلون بالحافلات المخصصة للنقل، فيكتفى بالتصريح للسائق، على أن يشمل التصريح تحديد عدد الركاب بما لا يتجاوز (50%) من حمولة الحافلة، ورقم اللوحة، ومسار التنقل، وأيام العمل، وأوقاتها، بالإضافة إلى ضرورة التزام الركاب بالاشتراطات الصحية اللازمة.


وأضاف المصدر: تؤكد وزارة الداخلية أنه من لم يلتزم بالتصريح الموحد والمعتمد سيحرر بحقه مخالفة منع التجول البالغ حدها الأدنى 10.000ريال وكذلك يعاقب بالجزاءات الأخرى المقررة نظامًا (الغرامة المالية، السجن).


وأكد المصدر أنه سيتم تطبيق ذلك في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة اعتبارًا من الساعة الثالثة من عصر غد (الثلاثاء) .
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