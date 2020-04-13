الديهي: الدولة ردت الاعتبار للمنظومة الطبية.. ومدبولي يقدم العزاء لأهل الطبيبة المتوفاة.. فيديو

قال نشأت الديهي، إن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء أجري اتصال انسانى مع الدكتور محمد هنداوى زوج الطبيبة سونيا شهيدة كورونا ليقدم له واجب العزاء، متابعا "مكالمه رئيس الوزراء لزوج الطبيبة جبر خاطر وتقدير".





وأضاف الديهي خلال برنامجة "بالورقة والقلم" أن الدولة بكل مؤسساتها قامت برد الاعتبار للمنظومة الطبية والاطباء بشكل قدير.





وأوضح أن رئيس الوزراء قدم اعتذار إلي زوج الطبيبة المتوفاة بالنيابة عن الشعب المصري ، قائلا: أن القانون وراء القلة القليلة من الناس غير الواعيين، وأن القانون يقف بالمرصاد لكل من يحاول الخروج عن الصحيح.





وقدم الديهي العزاء لاهل الطبيبة سونيا شهيدة فيروس كورونا بالنيابة عبر برنامجة والعاملين به وعن المؤسسات الاعلامية.





كما قدم التعزية الخاصة لأم الطبيبة، قائلا: انا بعزيكي يا حجة فايزة وانا اشعر بما تشعرون به.