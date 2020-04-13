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رياضة

محمد إبراهيم: حسام حسن صاحب الفضل عليا في اللعب للزمالك .. فيديو

الإثنين 13/أبريل/2020 - 08:51 م
محمد إبراهيم
محمد إبراهيم
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محمد رشاد
أكد محمد إبراهيم لاعب الفريق الأول لكرة القدم أن حسام حسن المدير الفني الأسبق بنادي الزمالك هو السبب الرئيسي في تصعيده للفريق الكروي الأول.

وقال محمد إبراهيم خلال استضافته ببرنامج "60 دقيقة" المذاع عبر قناة أون تايم سبورت أن حسام حسن مدرب كبير ويمتلك قدرات فنية رائعة وساهم في منحي الفرصة لأكون أحد اللاعبين الأساسيين في الفريق.

أضاف محمد إبراهيم أن أول مباراة تم تصعيده فيها للفريق الأول كانت أمام انبي ولم يشارك وشاءت الأقدار أن نفس الفريق خاض أمامه اللقاء الأول بتشيرت القلعة البيضاء.

ويعتبر محمد إبراهيم المولود فى مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، قد بدأ مسيرته الكروية فى نادى كروم جناكليس ثم انضم لقطاع الناشئين بنادى الزمالك ، وتم تصعيده للفريق الأول عام 2009  تحت قيادة حسام حسن.

لعب محمد إبراهيم مع المنتخب الوطنى فى بطولة كأس العالم تحت 20 عامًا فى كولومبيا، وأحرز هاتريك فى مرمى منتخب النمسا ليكون أول لاعب مصرى وأفريقى يفعل ذلك.

وتوج محمد إبراهيم مع الزمالك بـ9 بطولات، قارية ومحلية منهم 6 كأس مصر، و1 سوبر مصري سعودى، وواحد سوبر مصري على حساب الأهلى، وواحد كونفدرالية.

ويعتبر من اجمل أهدافه، الهدف التاريخي الذى سجله فى مرمى شاختار دونيتسك الأوكرانى،  في دورة أبو ظبي الودية عندما قطع الكرة من منتصف الملعب وانطلق كالصاروخ من الجهة اليسرى وسدد من على حدود منطقة الجزاء سكنت شباك الحارس الأوكراني ، وكذلك هدفه فى  مرمى النادى المصرى ، من تسديدة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء موسم 2010/2011 ، فى الدقيقة الأخيرة من المباراة   ، بالإضافة إلى الهدف الذى سجله فى مرمى  جازيللى التشادى ، بدور الـ 64 من دورى أبطال افريقيا عام 2013
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